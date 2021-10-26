Как Барак Обама и его друг Босс пытаются склеить Америку

Вслед за популярным подкастом 44-й президент США Барак Обама и легенда рока Брюс Спрингстин издали книгу, в которой заглядывают Америке в душу и рассуждают о ее судьбе.
Барак Обама и Брюс Спрингстин, также известный под псевдонимом Босс, познакомились в 2008 году, когда легендарный рок-музыкант выступал в рамках предвыборной кампании молодого сенатора, хотевшего стать президентом. Восемь лет спустя Спрингстин получил из рук Обамы президентскую медаль Свободы, одну из высших наград США, за его вклад в культуру. Так завязалась дружба.
Затем США захватили протесты движения Black Lives Matter, росло недовольство американцев в связи с пандемией, а после президентских выборов 2020 года была попытка захватить Капитолий. Политическая и общественная турбулентность побудила Барака Обаму обратиться к Боссу с идеей поразмышлять о судьбе Штатов в подкасте. "Renegades: Born in the USA" ("Ренегаты: Рожденные в США") - так называется серия передач о любви к Америке и противоречиях в обществе. Первые выпуски вышли в феврале 2021 года. "Нас с Брюсом объединяет понимание того, что необходимо пересмотреть историю Америки", - отметил Обама в интервью телерадиокомпании CBS. "Люди должны принимать страну такой, какая она есть, с ее недостатками и благами", - добавил Спрингстин.
В подкасте, состоящем из восьми эпизодов, переплетается политика и частная жизнь. Спектр тем охватывает проблемы расизма, движение за гражданские права и идеи отцов-основателей США, вопросы отцовства, брака и маскулинности. Запись диалогов велась в студии Спрингстина - в окружении гитар и усилителей. Поэтому еще одной важной темой была музыка - от Боба Дилана и хип-хопа до влияния темнокожих музыкантов, таких как Арета Франклин и Джеймс Браун, на развитие поп-культуры.
Книга "Renegades: Born in the USA", вышедшая в свет 26 октября в англоязычной версии, основана на этих разговорах и способна повторить успех подкаста, ставшего самым популярным на платформе Spotify. "Каждый по-своему, мы с Брюсом совершили параллельные путешествия, пытаясь понять страну, которая нам обоим дала так много", - пишет Обама в предисловии к публикации.
В интервью немецкой телерадиокомпании ARD 44-й президент США назвал музыканта "великим летописцем американской жизни", "рассказчиком, улавливающим множество противоречий". У сооавторов книги - разный социальный бэкграунд, но их объединяют либерально-демократические взгляды и любовь к своей стране.
Барак Обама в силу своего имени и цвета кожи знает, что значит быть аутсайдером. Как выясняется в ходе диалогов, оба автора росли без отцов и пытались заполнить эту пустоту. "Когда я был молод, я чувствовал себя лишенным голоса, невидимым, но боролся, чтобы выяснить, где мое место", - признается 72-летний Спрингстин, выросший в Нью-Джерси в скромных условиях. Мать, главная кормилица в семье, купила ему первую гитару на ссуду в банке. Быстро став звездой стадионного рока, Спрингстин оставался бардом американского рабочего класса.
В своих альбомах он критиковал США и особенно войну во Вьетнаме. Эта тема прозвучала в его главном хите "Born in the USA" (1984), название которого перекочевало на обложку новой публикации. Как рассуждают соавторы, песня раскрыла существовавшую тогда напряженность в Америке. Похожее нынешнее состояние общества отражается сейчас в подкасте и книге.
В своих дискуссиях на различные темы 44-й президент и рок-легенда постоянно возвращаются к ключевому вопросу: может ли фундаментально разделенная Америка когда-либо стать объединенной?
В интервью ARD Обама говорит о проблеме, существующей не только в США, но и в Европе - в частности, в Германии. По его наблюдениям, люди, особенно простые рабочие чувствуют, что теряют позиции, в частности, из-за глобализации и сворачивания обрабатывающей промышленности. "Некоторые их заботы и потребности оправданы… Те, кто, возможно, в восторге от теорий заговора или поглощает прочую чепуху, - это люди, которые любят свои семьи, тяжело работают и заботятся о будущем поколении. Поэтому встает вопрос: как нам снова прийти к согласию?" - говорит Обама.
Новая книга - о попытке понять других и сохранить верность своим принципам. "Сейчас время бдительности, когда то, кем мы являемся, подвергается серьезным испытаниям", - пишет Брюс Спрингстин в предисловии. В книжном формате интимные беседы, наполнявшие подкаст, дополняют неопубликованные тексты, фотографии из собственных коллекций авторов и редкий архивный материал - в частности, рукописные тексты Спрингстина и аннотированные президентские речи Обамы.
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