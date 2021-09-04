Дело о штурме Капитолия: "шаман" движения QAnon признал свою вину

Участник штурма здания Конгресса США Джейкоб Энтони Чансли, получивший известность как "шаман" движения QAnon, признал на суде свою вину. "Да, ваша честь", - заявил на заседании в Вашингтоне в пятницу, 3 сентября, житель штата Аризона, который в ходе беспорядков в начале января был запечатлен на кадрах с американским флагом на копье и меховой шапке с рогами. Тем самым Чансли признал себя виновным по наиболее тяжкому из шести пунктов обвинения, за который ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Его адвокат Алберт Уоткинс призвал освободить подсудимого до оглашения приговора. У него нет судимостей, он не был организатором беспорядков и не совершал в их ходе насильственных действий, подчеркнул Уоткинс. Перед слушаниями адвокат заявил, что Чансли является "мирным человеком с реальными психологическими проблемами", из-за которых подпал под влияние теорий заговора.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели.

33-летний Джейкоб Энтони Чансли, провозгласивший себя "шаманом" QAnon, был задержан 9 января, в тот же день ему предъявили обвинения, с тех пор он находится под стражей. Приговор ему планируется огласить 17 ноября. Сторонники движения QAnon верят в тайное мировое правительство, похищающее детей, и считают Трампа спасителем мира.

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