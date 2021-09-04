 Дело о штурме Капитолия: ″шаман″ движения QAnon признал свою вину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.09.2021

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Мир

Дело о штурме Капитолия: "шаман" движения QAnon признал свою вину

Стороннику Трампа и конспирологического движения QAnon Джейкобу Энтони Чансли, запечатленному на кадрах штурма Капитолия в меховой шапке с рогами, грозит тюремный срок до 20 лет.

Шаман движения QAnon Джейкоб Энтони Чансли в день штурма Капитолия

"Шаман" движения QAnon Джейкоб Энтони Чансли в день штурма Капитолия

Участник штурма здания Конгресса США Джейкоб Энтони Чансли, получивший известность как "шаман" движения QAnon, признал на суде свою вину. "Да, ваша честь", - заявил на заседании в Вашингтоне в пятницу, 3 сентября, житель штата Аризона, который в ходе беспорядков в начале января был запечатлен на кадрах с американским флагом на копье и меховой шапке с рогами. Тем самым Чансли признал себя виновным по наиболее тяжкому из шести пунктов обвинения, за который ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Его адвокат Алберт Уоткинс призвал освободить подсудимого до оглашения приговора. У него нет судимостей, он не был организатором беспорядков и не совершал в их ходе насильственных действий, подчеркнул Уоткинс. Перед слушаниями адвокат заявил, что Чансли является "мирным человеком с реальными психологическими проблемами", из-за которых подпал под влияние теорий заговора.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели.

33-летний Джейкоб Энтони Чансли, провозгласивший себя "шаманом" QAnon, был задержан 9 января, в тот же день ему предъявили обвинения, с тех пор он находится под стражей. Приговор ему планируется огласить 17 ноября. Сторонники движения QAnon верят в тайное мировое правительство, похищающее детей, и считают Трампа спасителем мира.

Смотрите также:

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    Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

  • Сторонники Трампа у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

  • Столкновения полицейских и протестующих у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

  • Полицейский у Капитолия в Вашингтоне распыляет слезоточивый газ

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    Стражи порядка применили слезоточивый газ.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

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    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


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