 В США взят под стражу ″шаман″ с рогами, ворвавшийся в Конгресс | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2021

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Мир

В США взят под стражу "шаман" с рогами, ворвавшийся в Конгресс

Сторонник Трампа и конспирологического движения QAnon обвиняется в незаконном проникновении в Капитолий. Перед судом предстали не мене 15 участников беспорядков. Других ищут.

Сторонник Трампа по прозвищу Джейк Энжели в меховой шапке с рогами

Сторонник Трампа и "шаман" QAnon по прозвищу Джейк Энжели

В США задержан 33-летний сторонник Трампа Джейкоб Ч. по прозвищу Джейк Энжели, чьи фото в меховой шапке с рогами и с американским флагом на копье обошли весь мир после штурма Капитолия. Ему предъявлены обвинения в суде, о чем в субботу, 9 января, сообщает офис прокурора округа Колумбия.

Житель штата Аризона известен также как "шаман" и "дигитальный солдат" движения QAnon, приверженцы которого верят в тайное мировое правительство, похищающее детей, и считают Трампа спасителем мира. Из-за внешнего сходства Джейкоба Ч. с лидером группы Jamiroquai Джей Кеем последнему пришлось сделать специальное заявление о том, что он не участвовал в захвате здания Конгресса.

Участники беспорядков перед судом

Вместе с "шаманом" перед судом предстал 36-летний Адам Д. из Флориды, арестованный федеральными маршалами 8 января. На многочисленных видео и фото видно, как этот человек несет по зданию Конгресса кафедру для выступлений спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Третий обвиняемый - 35-летний Деррик Э., оказавшийся избранным депутатом парламента штата Западная Вирджиния. Его также опознали по видео.

Мужчин обвиняют в незаконном проникновении в Капитолий, нарушении общественного порядка и ряде других правонарушений, а Адама Д. еще и в краже федеральной собственности.

С ногами на столе

Мужчина сидит с ногами на столе в кабинете спикера Палаты представителей США

Ричард Б. в кабинете Нэнси Пелоси

Ранее, 8 января, министерство юстиции США сообщило об аресте 60-летнего Ричарда Б. из Арканзаса, который был запечатлен на фото сидящим в кабинете Нэнси Пелоси с ногами на ее столе. Он должен предстать перед судом 12 января. Максимальное наказание, которое может ему грозить - один год лишения свободы.

По данным Минюста США, по делу о вторжении в Капитолий обвиняются как минимум 15 человек, в том числе один в хранении взрывчатки. Розыск других подозреваемых ведет Федеральное бюро расследований. В ближайшие дни ожидается еще ряд арестов.

Беспорядки в Вашингтоне

Сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание. Дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В результате столкновений погибли пять человек, среди них один полицейский. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов.

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  • Сторонники Трампа у Капитолия в Вашингтоне

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    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

  • Столкновения полицейских и протестующих у Капитолия в Вашингтоне

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

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    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

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  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

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    Автор: Павел Мыльников


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Штурм не помешал Конгрессу США утвердить победу Байдена

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