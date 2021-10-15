 Дебютный триллер Хиллари Клинтон, или Почему экс-политики пишут романы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.10.2021

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Культура и стиль жизни

Дебютный триллер Хиллари Клинтон, или Почему экс-политики пишут романы

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон опубликовала роман-триллер. На писательском поприще пробуют себя многие бывшие политики. Что побуждает их к этому?

Хиллари Клинтон и Луиза Пенни - соавторы романа State of Horror

Хиллари Клинтон и Луиза Пенни - соавторы романа State of Horror

Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь и кандидат в президенты США на выборах 2016 года, в середине октября представила свой дебютный роман - политический триллер State of Terror, название которого можно перевести как "Государство террора" или "Состояние террора". Книга написана вместе с канадской писательницей Луизой Пенни - автором популярных в США детективов. 

Главную героиню романа зовут Эллен Адамс: в прошлом она - глава крупной медиакорпорации, а ныне - госсекретарь в кабинете нового президента США Дугласа Уильямса. С помощью сотрудника министерства иностранных дел ливанского происхождения и американо-пакистанского журналиста ей предстоит раскрыть глобальный террористический заговор с участием Пакистана, Афганистана и Ирана.

Накануне выхода книги в свет Хиллари Клинтон написала на своей странице в Twitter: "Это моя первая проба пера в жанре беллетристики. Я всем сердцем желала написать эту книгу с моей подругой и любимой писательницей Луизой Пенни, и не могу дождаться, когда вы ее, наконец, прочтете". 

Хотя State of Terror стала первой художественной книгой, написанной Хиллари Клинтон, она не новичок на писательском поприще: ее авторству принадлежат несколько книг в жанре нон-фикшн. Последней были опубликованные в 2017 году мемуары "Что случилось", в которых она анализировала причины своего поражения на президентских выборах, завершившихся победой республиканца Дональда Трампа. Бывший госсекретарь США - не исключение: многие бывшие политики, выйдя в отставку, решают попробовать себя в роли писателей. Что побуждает их к этому?

Желание оставить что-то потомкам

Джейкоб Аппель, писатель, литературный критик и психиатр, исследовавший психическое и физическое здоровье президентов США, отмечает, что политические лидеры, как и другие писатели, пишут книги, потому что хотят оставить что-то для потомков.

Американский писатель и критик Джейкоб Аппель

Американский писатель и критик Джейкоб Аппель

"Политическая слава и богатство часто мимолетны, поэтому я вполне могу себе представить, насколько привлекательна идея создать произведение, которое переживет администрацию президента или кабинет министров", - говорит Аппель. Кроме того, добавляет он, политики часто озабочены своим общественным наследием больше других людей, поэтому "писательское творчество во многом отвечает их психологическим потребностям".

Традиция, согласно которой политики пишут романы, восходит к Игнатиусу Донелли, пишет литературный критик Колин Дики в журнале Politico. Доннелли был конгрессменом от штата Миннесота в 1880-х годах и в 1890 году написал роман-антиутопию "Колонна Цезаря", ставший бестселлером. 

Первым экс-президентом США, написавшим роман, стал Джимми Картер, в 2003 году опубликовавший семейную сагу "Гнездо шершней". Его примеру последовал бывший президент США Билл Клинтон: в 2018 году вышел триллер "Президент пропал", попавший в США в список бестселлеров, а летом этого года был опубликован еще один триллер - Дочь президента". Обе книги написаны вместе с писателем с Джеймсом Паттерсоном - автором детективных романов. 

Книга мемуаров Михаила Горбачева

Мемуары Михаила Горбачева - одна из самых известных книг, написанных российскими экс-политиками

Пишут книги и российские экс-политики, однако они, в основном, предпочитают мемуарный жанр. Среди самых известных можно назвать "Воспоминания" Никиты Хрущева и книгу "Наедине с собой" Михаила Горбачева. Политики в Германии также тяготеют к мемуарам. Самыми успешными были воспоминания бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Они занимали первое, третье и четвертое места в немецком рейтинге самых кассовых мемуаров политиков первого десятилетия 21-го века. Авторов художественных романов среди немецких политиков практически нет - исключение составляет нынешний сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck), который вместе со своей женой Андреа Палух (Andrea Paluch) издал два романа - в 2001 и 2006 годах.

Сильные политики, слабые романы

Впрочем, романы, написанные политиками, не так часто становятся бестселлерами: большинству не удается вызвать большого интереса среди читателей. "К сожалению, политики часто верят в то, что их риторический талант и умение руководить страной помогут им рассказать захватывающую историю", - говорит Джейкоб Аппель. 

Некоторые считают что желание политиков написать роман объясняется тем, что в вымышленном мире у них больше возможности контролировать события, чем в реальном. Аппель не согласен с этой гипотезой, однако говорит, что благодаря художественному тексту можно многое узнать о психологическом состоянии его автора.

Того же мнения придерживается и литературный критик Колин Дики. "То, как автор строит свою вымышленную вселенную, многое говорит о его собственном мировоззрении", - утверждает он. Однако идею большинства романов, написанных политиками, можно свести к  одной простой формуле: борьба добра против зла.

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    Автор: Максим Нелюбин


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