В США впервые отметили день отмены рабства как федеральный праздник

В США впервые на федеральном уровне отмечается День освобождения рабов (Juneteenth) в субботу, 19 июня. Сотни праздничных мероприятий проходят по всей стране, в том числе демонстрации, собрания и концерты.

В столице США Вашингтоне несколько сотен человек собрались и танцевали недалеко от Белого дома на площади, названной в честь движения BLM (Black Lives Matter).

Днем ранее президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис подписали законопроект, согласно которому день 19 июня получил статус федерального праздника. Накануне документ был одобрен Конгрессом при редком единодушии членов всех партий.

Отмена рабства в США в 1865 году

Официальным днем отмены рабства в США считается 19 июня 1865 года. В этот день, два месяца после окончания Гражданской войны (1861-1865), прокламация об освобождении рабов была оглашена в последнем из Конфедерации южных штатов - Техасе. Документ был издан в разгар войны, 1 января 1863 года президентом Авраамом Линкольном, но не вступил в силу из-за сопротивления южных штатов. В декабре 1865 года отмена рабства на всей территории США была закреплена в Конституции.

Дебаты об ответственности за рабство в США вновь разгорелись в 2020 году в ходе протестного движения против расизма и полицейского насилия, которые получили название BLM.

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