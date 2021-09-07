 Самая красивая немецкая книга 2021 года: о чем она и как выглядит? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.09.2021

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Культура и стиль жизни

Самая красивая немецкая книга 2021 года: о чем она и как выглядит?

Самой красивой немецкой книгой 2021 года признан альбом с фотографиями скульптур, рецептами японской региональной кухни и элементами дзенской философии.

Обложка победившей книги

Обложка победившей книги

Каждый год в Германии выбирают "самые красивые немецкие книги". Таким образом книжная отрасль страны старается напомнить широкой общественности о том, что книги - это не только содержание, но также работа дизайнеров, а иногда - настоящие произведения искусства. Конкурс на звание самой красивой книги проводит Фонд книжного искусства (Stiftung Buchkunst). Победители отвечают самым высоким эстетическим и функциональным требованиям, предъявляемым к книгам. 

Вообще "самых красивых книг" с 2012 года фонд выбирает по 25 штук за сезон. Но лишь одна из них удостаивается приза в размере 10 000 евро, который был учрежден еще в 1984 году. В 2021 году самой-самой была признана и удостоилась денежной награды книга "Камни есть нельзя" ("Man kann keine Steine essen") из издательства Prima.Publikationen.

Дзенский поваренный альбом

Автор победившей книги - японский скульптор Синроку Симокава. И основана она на его кулинарных и эстетических изысканиях. В книге использованы его рецепты и фотографии. Создавалось данное произведение искусства в сотрудничестве с немецкими художниками-графиками Кларой Нойман (Clara Neumann) и Кристиной Шмид (Christina Schmid). "Камни есть нельзя" - это одновременно и поваренная книга, и художественный альбом. Скульптор представляет в ней рецепты и ингредиенты региональной японской кухни, переплетая их с повествованиями, навеянными дзенской философией. Содержит книга и фотографии кухонной утвари, изготовленной самим автором. 

Жюри, которое выбирало лауреата, привлек минималистичный дизайн издания, напечатанного на матовой бумаге, и особое тактильное качество обложки, которое превращает саму книгу в своего рода скульптуру. А диалог между кулинарными и скульптурными мотивами, как указала член жюри Юлия Каль (Julia Kahl), создает атмосферу, одновременно и спокойную, и напряженную. 

Зачем нужны красивые книги?

В 2021 году 25 "самых красивых немецких книг" были отобраны из 632 публикаций. В конкурсе могут участвовать книги не только немецких, но и зарубежных издательств - при условии, что техническое производство осуществлялось исключительно в Германии. В конкурс допускаются все жанры: от беллетристики и школьных учебников - до художественных альбомов и путеводителей. 

Фонд книжного искусства (Stiftung Buchkunst), расположенный во Франкфурте-на-Майне и Лейпциге, ведет мониторинг немецкого книгоиздания с 1966 года и стремится способствовать повышению качества книг в техническом и художественном отношении.

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  • Рагу

    Кулинарные соблазны немецких сказок

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  • Сельд

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  • Пуддинг

    Кулинарные соблазны немецких сказок

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    Так можно перевести десерт "Errötendes Mädchen", который конечно же подавали в день 16-летия Спящей красавицы (Dornröschen). Готовят его традиционно из пахты (500 мл), брусники (200 г желе), желатина (5 пластин), взбитых сливок (250 мл), сахара (100 г) и одного лимона.

  • Вареники

    Кулинарные соблазны немецких сказок

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    Готовят эти сказочного вкуса вареники - Powidltascherln - из картофельного теста с начинкой из сливового повидла. Тесто - из картофельного пюре, двух ложек манной крупы, ложки сливочного масла, 1 яйца, щепотки муската и 100 г муки. Отваренные "повидлташерлн" посыпать тертыми сухарями, обжаренными в масле.

  • Суп из тыквы

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    Суп из самого волшебного овоща

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  • Запеканка

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    Автор: Инга Ваннер


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