Самая красивая немецкая книга 2021 года: о чем она и как выглядит?

Каждый год в Германии выбирают "самые красивые немецкие книги". Таким образом книжная отрасль страны старается напомнить широкой общественности о том, что книги - это не только содержание, но также работа дизайнеров, а иногда - настоящие произведения искусства. Конкурс на звание самой красивой книги проводит Фонд книжного искусства (Stiftung Buchkunst). Победители отвечают самым высоким эстетическим и функциональным требованиям, предъявляемым к книгам.

Вообще "самых красивых книг" с 2012 года фонд выбирает по 25 штук за сезон. Но лишь одна из них удостаивается приза в размере 10 000 евро, который был учрежден еще в 1984 году. В 2021 году самой-самой была признана и удостоилась денежной награды книга "Камни есть нельзя" ("Man kann keine Steine essen") из издательства Prima.Publikationen.

Дзенский поваренный альбом

Автор победившей книги - японский скульптор Синроку Симокава. И основана она на его кулинарных и эстетических изысканиях. В книге использованы его рецепты и фотографии. Создавалось данное произведение искусства в сотрудничестве с немецкими художниками-графиками Кларой Нойман (Clara Neumann) и Кристиной Шмид (Christina Schmid). "Камни есть нельзя" - это одновременно и поваренная книга, и художественный альбом. Скульптор представляет в ней рецепты и ингредиенты региональной японской кухни, переплетая их с повествованиями, навеянными дзенской философией. Содержит книга и фотографии кухонной утвари, изготовленной самим автором.

Жюри, которое выбирало лауреата, привлек минималистичный дизайн издания, напечатанного на матовой бумаге, и особое тактильное качество обложки, которое превращает саму книгу в своего рода скульптуру. А диалог между кулинарными и скульптурными мотивами, как указала член жюри Юлия Каль (Julia Kahl), создает атмосферу, одновременно и спокойную, и напряженную.

Зачем нужны красивые книги?

В 2021 году 25 "самых красивых немецких книг" были отобраны из 632 публикаций. В конкурсе могут участвовать книги не только немецких, но и зарубежных издательств - при условии, что техническое производство осуществлялось исключительно в Германии. В конкурс допускаются все жанры: от беллетристики и школьных учебников - до художественных альбомов и путеводителей.

Фонд книжного искусства (Stiftung Buchkunst), расположенный во Франкфурте-на-Майне и Лейпциге, ведет мониторинг немецкого книгоиздания с 1966 года и стремится способствовать повышению качества книг в техническом и художественном отношении.

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