Фрида Кало: новый взгляд на творчество художницы

Фриде Кало было всего 18 лет, когда она в 1925 году попала в страшную аварию: автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем. Фрида получила серьезные травмы: многочисленные переломы позвоночника, ключицы, ребер, таза, правой ноги...

В 1951 году Фрида Кало записала в своем дневнике: "Вот уже год как я страдаю от физических болей. Семь операций на позвоночнике. Доктор Фарилл спас меня и вернул мне радость жизни. Я все еще в инвалидном кресле, и не знаю, смогу ли я снова ходить... Но я хочу жить. Я уже начала рисовать маленькую картину, которую хотела бы передать доктору Фариллу. Я делаю это для него с огромной любовью". Эта "маленькая картина" стала последним автопортретом, который написала и подписала мексиканская художница.

Но кем был доктор Фарилл? И почему на этом автопортрете Фрида Кало так одета? Какое отношение имеет католицизм к палитре на ее коленях, которая скорее напоминает анатомическое сердце?

Карандашные наброски - "Автопортрет со шрамом" (1938)

На эти и многие другие вопросы, касающиеся истории создания произведений Фриды Кало, ответит обширная иллюстрированная книга"Фрида Кало: Полное собрание произведений", которая издана немецким издательством Taschen-Verlag и вышла в продажу 14 августа 2021 года.

Новый взгляд

Мексиканский историк искусства Луис-Мартин Лозано и его соавторы Андреа Кеттенман (Andrea Kettenmann) и Марина Васкес Рамос взялись за амбициозный проект, чтобы дать людям более глубокое понимание картин художницы Фриды Кало.

Историк и писатель Лозано в интервью BBC подчеркивает, что о некоторых ее произведениях "на удивление никогда не было написано ни единого слова". Другие неправильно названы или неверно датированы. "С точки зрения истории искусства это полнейший хаос", - заключает историк.

Его книга представляет собой исследование каждой из 152 картин Фриды Кало, созданных ею за тридцать лет, в период с 1924 по 1954 годы, которые теперь систематизированы в соответствии с историей их создания и появления на различных выставках. С помощью фотографий анализируются и картины, которые были уничтожены или местонахождения которых до сих пор неизвестно.

Особенности автопортретов

Фрида Кало наиболее известна своими впечатляющими автопортретами. Из них она пристально и непоколебимо смотрит на зрителя, ее волосы часто заплетены в косы с цветами, она носит традиционные мексиканские наряды и эффектные аксессуары. На автопортретах особо подчеркиваются ее характерные брови и подразумеваемые усы.

Автопортрет Фриды Кало

Автопортреты составляют треть ее творчества. Они давно стали хитами продаж, будь то фрагмент ее бровей, изображенных на подушках для йоги, цветочных горшках или даже на упаковках масок для лица. Для поклонников творчества художницы они стали символом.

В книге задокументированы многие важные события жизни художницы и ее предпочтения: автокатастрофа, в которой она выжила, будучи восемнадцатилетним подростком, после чего она месяцами была прикована к постели и нашла отдушину в искусстве. Хорошо известны и ее сложные отношения с мексиканским художником Диего Ривером: измены с обеих сторон, сексуальные практики с разными партнерами обоих полов. Было известно и о том, что ее сердце было разбито, потому что у нее после аварии не могло быть детей.

Она любила природу и создала свой собственный и неповторимый стиль, сформированный особенностями наследия мексиканской культуры.

Образ жизни отвлек от главных идей искусства художницы

По мнению автора книги Луиса-Мартина Лозано, стиль и образ жизни Фрида Кало, как феминистки и ЛГБТ-иконы, по иронии судьбы отвлекли от ее главного пути как художницы и от идей, стоявших за ее искусством. Люди смотрели на ее картины либо через призму ее личной жизни, ставшей достоянием общественности, либо чувствовали притяжение от уже известных работ художницы.

Новая иллюстрированная книга на 624 страницах приближает читателей к творчеству этой необыкновенной художницы. "Часто вас удивляют работы, которые совсем не обязательно ассоциируются со стилем художницы Кало", - пишет Лозано в своей книге. К ним относятся карандашные наброски, такие как "Автопортрет со шрамом" (1938), натюрморт "Да здравствует жизнь" (1953), сюрреалистическая работа "Что мне дала вода" (Lo que el agua me dio), написанная в 1938-39 годы, и ранние портреты, которые отличались по стилю исполнения от ее знаменитых поздних работ.

Картина Фриды Кало "Что мне дала вода"

Однако главной составляющей книги является 100-страничный каталог, в котором Лозано и его коллеги тщательно исследовали историю, контекст, а иногда и даже право собственности на работы художницы Кало. Различные интервью, газетные статьи, фотографии, заметки, страницы дневника и личные письма художницы весьма удачно вплетаются в структуру и стиль иллюстрированной книги.

Новые и неожиданные сведения из жизни

При этом особое внимание обращают на себя неожиданные сведения о тех или иных работах художницы, скажем, то, что она написала "Автопортрет с собакой породы Ксолоитцкуинтли" (голые мексиканские собаки) поверх своей более ранней картины. Историки предполагают, что сделала она это из-за нехватки денег для покупки нового холста или потому что ей не хватало времени позаботиться о новом холсте и вовремя доставить новую работы на выставку.

Ксолоитцкуинтли - любимая порода собак Фриды Кало

Своему хирургу Хуану Фариллу художница Кало завещала еще один натюрморт. На маленьком мексиканском флаге, воткнутом в арбуз, написано: "Да здравствует жизнь и доктор Хуан Фарилл".

На более старых фотографиях работы видно, что изначально она написала "Хуанито". Возможно, она беспокоилась о том, чтобы не слишком фамильярно обратиться к мужчине, которого она так ценила. Затем она закрасила исходное написание, в результате чего оно стало выглядеть несколько размытым.

В книге также анализируются религиозная и культурная символика в выборе цветов, одежды, расположения мотивов, фруктов и животных. Обсуждаются многие детали, которые помогут читателю лучше понять творчество Фриды Кало. В книге прослеживается путь, который ей пришлось пройти, чтобы стать широко известной художницей. Свою хрупкость и человечность ей великолепно удалось увековечить в своих произведениях.

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