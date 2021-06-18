Житель Германии нашел в мусоре картины возрастом 350 лет

Две живописные работы, созданные около 350 лет назад, обнаружил в мусорном контейнере 64-летний житель Германии. Картины были выброшены на месте отдыха возле автобана А7 в Средней Франконии, сообщила полиция Кёльна в пятницу, 18 июня, в микроблоге Twitter.

Обнаружив предметы искусства на помойке, мужчина забрал их, упаковал и передал полиции. Теперь власти пытаются выяснить, каким образом они там оказались. "По первым оценкам эксперта, в обоих случаях речь может идти об оригиналах", - заявили в полиции.

Одна картина под названием "Портрет мальчика" может принадлежать перу ученика Рембрандта, голландского художника Самюэла ван Хогстратена (1627-1678), другая - "Автопортрет смеющегося" - нарисована итальянским художником Пьетро Беллотти (1627-1700).

Найденные картины

Ранее в Германии находили пропавшие произведения искусства. В 2006 году картина немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде была обнаружена на чердаке спустя 30 лет после исчезновения. В 2010 году в Берлине была найдена похищенная за два года до этого в Одессе картина Караваджо, пытавшиеся ее продать задержаны.

В 2012 году у жителя Мюнхена Корнелиуса Гурлитта (Cornelius Gurlitt) были обнаружены спрятанными около 1500 картин, графических листов, скульптур, среди которых были работы Пикассо, Ренуара, Шагала. Выяснилось, что "коллекцию Гурлитта" собрал его отец, который был одним из доверенных арт-дилеров "третьего рейха". Некоторые из работ были конфискованы нацистами из музеев или под давлением проданы владельцами-евреями за бесценок.

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