 Немцы стали в кризис чаще читать поваренные книги | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.12.2020

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Культура и стиль жизни

Немцы стали в кризис чаще читать поваренные книги

Кулинарные книги в Германии сейчас особенно популярны. А какая еще литература помогает немцам справляться с кризисом?

Сосиска с картофельным салатом

В разделе "Художественная литература" немецкого интернет-магазина Amazon книги о Гарри Поттере остаются бесспорным бестселлером. Вот и на прошлой неделе из десяти самых продаваемых романов шесть - с этим знаменитым персонажем Джоан Роулинг. Гарри Поттер хорош и в кризис. А есть ли новые тенденции? Что еще сейчас раскупают немцы, и какие книги не котируются?

Прогулки пешком и на велосипеде

Кризис, вызванный новым коронавирусом, изменил образ жизни многих людей. Отразился он и на том, какие книги сейчас читают. "Действительно, пандемия повлияла на потребительские предпочтения", - отмечает представитель крупного книготоргового предприятия в Гамбурге в интервью информационному агентству dpa.

Книжная полка с путеводителями

Особенно заметен возросший спрос на велосипедные и пешие прогулки по маршрутам в самой Германии. Настоящими хитами продаж стали книги об Эльбских Песчаниковых горах, природном парке Бергишес Ланд, а также о велосипедных турах в окрестностях Мюнхена. Число продаж некоторых гидов по Германии увеличилось вдвое, а то и втрое, отмечают и в мюнхенском издательстве Rother Bergverlag.

Спрос на детские книги и "сделай сам"

Частичное закрытие школ, отмена культурных и развлекательных мероприятий из-за локдауна, ограниченное предложение возможностей досуга для детей и подростков также сказываются на книжных предпочтениях. В 2020 году литература для детей и юношества - единственный сегмент, в котором торговый оборот вырос по сравнению с прошлым годом. В целом в этом году объем продаж на книжном рынке был ниже, чем в прошлом, но, как отмечают эксперты, спрос на книги растет.

Ограничение социальных контактов заставляет и взрослых проводить больше времени в четырех стенах. Кто-то стал облагораживать жилье, кто-то открыл для себя новое хобби. "Такие и до этого популярные темы, как "сделай сам", креативность, садоводство, кулинария, выпечка, особенно выпечка хлеба, сейчас еще больше востребованы", - отмечают в берлинском книготорговом предприятии Zeitfracht.

Старая кулинарная книга

Такую тенденцию заметили и в Мюнхене. "В отдельных сегментах спрос вырос. Больше стали покупать поваренные книги, гиды для велосипедных и пеших прогулок, а также политическую литературу", - отмечают в книжной сети Hugendubel. Зато путеводители по разным другим странам, кроме Германии, сейчас продать сложно.

Книги, которые помогают отвлечься

Еще один тренд связан с потребностью поднять себе настроение и отвлечься. "Многие проданные экземпляры - развлекательного содержания", - говорят в Zeitfracht. Больше стало и тех, кто сам пробует себя в роли писателя. На платформе "самиздата" BoD в первый локдаун весной было опубликовано намного больше книг по сравнению с прошлым годом: в одном только апреле наблюдался рост на 40 процентов.

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  • Кнедли

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    Популярные в Германии кнедли (Knödeln) готовят из поджаренных кусочков черствого хлеба, репчатого лука, шкварок (или тофу) c добавлением сметаны, двух яиц и двух ложек муки. "Шарики" отваривают в кипящей воде. У семи гномов их подают с салатом из капусты и черемши с соусом из уксуса и растительного масла.

  • Похлебка

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Айнтопф разбойника

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  • Сладкая каша

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Сладкая каша или "Горшочек, вари!"

    В сказке о волшебном горшочке "Der süße Brei" она варилась из пшенки. Есть и "миндальный" вариант: сварить стакан молока с миндалем (по 60 граммов тертого и рубленного), ложкой меда и ложкой молотых сухарей. Охладить, добавить 3 взбитых (белок отдельно от желтка) яйца, охладить и украсить ягодами.

  • Рагу

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Рагу из дичи по рецепту Белоснежки

    Став хозяйкой в доме семи гномов, Белоснежка подавала на стол все, что можно добыть в лесу. Рагу из дичи (с вином, луком, яблоками или грушами и лесными грибами) лучше томить в печи на умеренном огне (160-180°C) около 3 часов. Подавать с ломтем ржаного хлеба с отрубями.

  • Сельд

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Селедка Бременских музыкантов

    Сельдь обжарить. Политая перед подачей уксусным маринадом с кольцами репчатого лука и гарниром из гороха или фасоли сельд- традиционное яство в Бремене и сегодня. Но в те сказочные времена такая рыба считалась едой бедняков.

  • Пуддинг

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Краснеющая девушка...

    Так можно перевести десерт "Errötendes Mädchen", который конечно же подавали в день 16-летия Спящей красавицы (Dornröschen). Готовят его традиционно из пахты (500 мл), брусники (200 г желе), желатина (5 пластин), взбитых сливок (250 мл), сахара (100 г) и одного лимона.

  • Вареники

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Вареники от Золушки

    Готовят эти сказочного вкуса вареники - Powidltascherln - из картофельного теста с начинкой из сливового повидла. Тесто - из картофельного пюре, двух ложек манной крупы, ложки сливочного масла, 1 яйца, щепотки муската и 100 г муки. Отваренные "повидлташерлн" посыпать тертыми сухарями, обжаренными в масле.

  • Суп из тыквы

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Суп из самого волшебного овоща

    Тыква хоть и появилась в сказке о Золушке довольно поздно, но… Не менее волшебным вкусом (и действием) обладает и приготовленный из нее суп-пюре: кубики тыквы, лука, пастернака обжарить, залить овощным бульоном, стаканом белого вина, сварить. Пропустить через сито, добавить апельсиновый сок, семена, орехи и кокосовую стружку. Готово!

  • Запеканка

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Запеканка Гензель и Гретель

    Крошки хлеба помочь бедным детям из сказки "Гензель и Гретель" не смогли, но в пряничном домике им удалось перехитрить злую ведьму. Теперь в печь они отправляют запеканку из вчерашнего хлеба, взбитых с молоком (½ литра) яиц (3-4), пучка зелени и предварительно обжаренных лука и грибов. Запекать около 45 минут (160°C).

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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