Немцы стали в кризис чаще читать поваренные книги

В разделе "Художественная литература" немецкого интернет-магазина Amazon книги о Гарри Поттере остаются бесспорным бестселлером. Вот и на прошлой неделе из десяти самых продаваемых романов шесть - с этим знаменитым персонажем Джоан Роулинг. Гарри Поттер хорош и в кризис. А есть ли новые тенденции? Что еще сейчас раскупают немцы, и какие книги не котируются?

Прогулки пешком и на велосипеде

Кризис, вызванный новым коронавирусом, изменил образ жизни многих людей. Отразился он и на том, какие книги сейчас читают. "Действительно, пандемия повлияла на потребительские предпочтения", - отмечает представитель крупного книготоргового предприятия в Гамбурге в интервью информационному агентству dpa.

Особенно заметен возросший спрос на велосипедные и пешие прогулки по маршрутам в самой Германии. Настоящими хитами продаж стали книги об Эльбских Песчаниковых горах, природном парке Бергишес Ланд, а также о велосипедных турах в окрестностях Мюнхена. Число продаж некоторых гидов по Германии увеличилось вдвое, а то и втрое, отмечают и в мюнхенском издательстве Rother Bergverlag.

Спрос на детские книги и "сделай сам"

Частичное закрытие школ, отмена культурных и развлекательных мероприятий из-за локдауна, ограниченное предложение возможностей досуга для детей и подростков также сказываются на книжных предпочтениях. В 2020 году литература для детей и юношества - единственный сегмент, в котором торговый оборот вырос по сравнению с прошлым годом. В целом в этом году объем продаж на книжном рынке был ниже, чем в прошлом, но, как отмечают эксперты, спрос на книги растет.

Ограничение социальных контактов заставляет и взрослых проводить больше времени в четырех стенах. Кто-то стал облагораживать жилье, кто-то открыл для себя новое хобби. "Такие и до этого популярные темы, как "сделай сам", креативность, садоводство, кулинария, выпечка, особенно выпечка хлеба, сейчас еще больше востребованы", - отмечают в берлинском книготорговом предприятии Zeitfracht.

Такую тенденцию заметили и в Мюнхене. "В отдельных сегментах спрос вырос. Больше стали покупать поваренные книги, гиды для велосипедных и пеших прогулок, а также политическую литературу", - отмечают в книжной сети Hugendubel. Зато путеводители по разным другим странам, кроме Германии, сейчас продать сложно.

Книги, которые помогают отвлечься

Еще один тренд связан с потребностью поднять себе настроение и отвлечься. "Многие проданные экземпляры - развлекательного содержания", - говорят в Zeitfracht. Больше стало и тех, кто сам пробует себя в роли писателя. На платформе "самиздата" BoD в первый локдаун весной было опубликовано намного больше книг по сравнению с прошлым годом: в одном только апреле наблюдался рост на 40 процентов.

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