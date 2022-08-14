Салман Рушди после покушения начал говорить

В состоянии получившего тяжелые ранения в результате ножевой атаки британского писателя Салмана Рушди наблюдаются первые признаки улучшения. Находящийся в одной из клиник города Эри в Пенсильвании 75-летний автор отключен от аппарата ИВЛ и начал говорить, сообщает в воскресенье, 14 августа, газета The New York Times со ссылкой на агента Рушди Эндрю Уайли.

Подозреваемый в нападении на Рушди в суде

Между тем ведется расследования в отношении предполагаемого нападавшего, 24-летнего жителя Нью-Джерси Хади Матара. Он арестован без права освобождения под залог, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. В суде в Нью-Йорке он отказался признать свою вину. О мотивах напавшего на Рушди, родившегося в Калифорнии в семье выходцев из Ливана, по-прежнему ничего не известно. Телеканал NBC New York со ссылкой на источники в следствии сообщил, что активность обвиняемого в соцсетях свидетельствует о его симпатиях к иранскому Корпусу стражей исламской революции и экстремизму шиитского толка, при этом прямых контактов с иранским руководством пока не выявлено.

Во всем мире осуждают покушение на Рушди

Во всем мире покушение на Салмана Рушди осудили как посягательство на свободу слова. В опубликованном 13 августа заявлении президент США Джо Байден заявил, что Рушди и его творчество воплощают общечеловеческие идеалы. "Правда. Мужество. Стойкость. Способность бесстрашно делиться идеями. Это структурные элементы любого свободного и открытого общества", - подчеркнул он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в Twitter, что "международное осуждение подобных преступных деяний, нарушающих основные права и свободы, является единственным путем к лучшему и более свободному миру". Глава МВД Германии Нэнси Фезер возложила ответственность за покушение на Рушди, в том числе на власти Ирана, которые уже несколько десятилетий преследуют писателя и угрожают ему смертью.

Нападение на Салмана Рушди

12 августа 75-летний Салман Рушди получил ножевые ранения в шею и живот в результате нападения на него на сцене перед началом выступления в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк. Нападавший мужчина был схвачен посетителями мероприятия и передан полиции, его мотивы пока неизвестны. Рушди был доставлен на вертолете в больницу и прооперирован. Как заявил его агент, писатель, скорее всего, потеряет один глаз, он также получил ранение руки и печени.

Роман Рушди "Сатанинские стихи", написанный в 1988 году, вызвал негодование у многих мусульман, увидевших в книге оскорбление пророка Мухаммеда. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. За голову Рушди в Иране было объявлено многомиллионное вознаграждение. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.

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