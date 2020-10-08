Боб Дилан - музыкант, проникший в сердца миллионов жителей планеты

Боб Дилан родился в 1941 году в штате Миннесота в семье мелкого торговца. Дедушка и бабушка будущего нобелевского лауреата эмигрировали в США из Одессы в начале ХХ века. Музыкант работает под псевдонимом, его настоящее имя - Роберт Аллен Циммерман. С раннего детства он увлекался игрой на гитаре и губной гармошке, сочинял музыку в стиле фолк и кантри. Особо влияние на Дилана оказали исполнители Хэнк Уильямс и Вуди Гатри, у которых он перенял некоторые приемы игры и манеру исполнения.

Настоящий успех и всемирную известность Боб Дилан получил после выхода песни "Blowin' In The Wind", ставшей гимном середины 1960-х годов и движения за гражданские права. Кавер-версии этой композиции записали Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), Элвис Пресли и Стиви Уандер. В середине 1960-х от акустического фолка Боб Дилан перешел к фолк-року и психоделике. Спустя несколько лет музыкант увлекся кантри, это направление стало вновь популярным в США благодаря его новым хитам.

Боб Дилан. Фотографии

Интересные факты о Бобе Дилане Приход популярности 1963 год. Боб Дилан становится известным музыкантом. На фото он вместе с фолк-певицей Джоан Баэз на марше за рабочие места и свободу в Вашингтоне. Акция 28 августа 1963 года стала одной из крупнейших демонстраций за гражданские права в истории США.

Интересные факты о Бобе Дилане Гастроли и СССР В середине 1970-х годов Дилан гастролирует по всему миру. На фото - его концерт в Бангладеш в 1974 году. В СССР музыкант впервые побывал в 1985 году, однако его выступление не привлекло большого количества зрителей. В Москве он познакомился с Евгением Евтушенко и Андреем Вознесенским.

Интересные факты о Бобе Дилане Дилан и религия 1983 год. Боб Дилан присутствует в Иерусалиме на бар-мицве - празднике религиозного совершеннолетия своего сына Джесси. В 1970-х годах сам музыкант обратился в христианство, стал писать более религиозные тексты и экспериментировал в жанре госпел. Позже стал почитать Хабад - направление в хасидизме.

Интересные факты о Бобе Дилане Дилан и награды В 2012 году Боб Дилан получил одну из высших наград США для гражданских лиц - Президентскую медаль Свободы. Награду в Белом доме вручил Барак Обама.

Интересные факты о Бобе Дилане Нобелевская премия В 2016 году представители Нобелевского комитета не могли дозвониться Бобу Дилану в течение суток и сообщить ему новость о присуждении Нобелевской премии по литературе. На фото - секретарь Шведской королевской академии Сара Даниус разговаривает об этом с прессой. Музыкант приехал за наградой спустя несколько месяцев после официальной церемонии.

Интересные факты о Бобе Дилане Дилан как художник В 2017 году в Праге было выставлено более 50 художественных работ Боба Дилана. Он пишет акварелью, маслом, гуашью, а также использует карандаш и пастель. Рисунки музыканта неоднократно получали высокие оценки критиков.

Интересные факты о Бобе Дилане Крупная выставка В 2021 году в США пройдет самая большая выставка рисунков и скульптур Дилана под названием "Retrospectum". Большая часть работ посвящена путешествиям музыканта по разным городам Америки. Автор: Ксения Сафронова



Один из фактов биографии Боба Дилана, о котором многие забывают или не подозревают, - долгое время музыкант увлекался рисованием и даже сам иллюстрировал свои альбомы. Первая выставка таких работ Дилана состоялась в Германии в 2007 году. Потом рисунки можно было увидеть в Дании, США и Великобритании.

Что касается музыки, всего за свою долгую карьеру нынешний юбиляр сочинил более пятисот песен. Он оказал большое влияние не только на музыку, но и на современную литературу и кинематограф. Например, гонзо-журналист Хантер Томпсон посвятил Дилану книгу "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", а немецкий режиссер Томас Ян (Thomas Jahn) назвал свой фильм в честь знаменитой песни "Knockin' On Heaven's Door".

Неожиданное решение

В 2016 году Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе, что вызвало большую дискуссию. В числе претендентов на эту награду в тот год называли кенийского писателя и драматурга Нгуги Ва Тхионго, японского писателя Харуки Мураками и сирийского поэта Адониса. На то, что Дилан может получить эту премию, не надеялись даже его биографы и самые преданные поклонники. На церемонии объявления победителей секретарь Шведской королевской академии в Стокгольме Сара Даниус отметила большое влияние Боба Дилана на современную музыку и назвала исполнителя "иконой". В официальном заявлении было сказано, что награда присвоена за "создание нового поэтического выражения в великой американской песенной традиции".

Тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), сейчас занимающий должность президента Германии, назвал это событие "смелым решением" и от всего сердца поздравил исполнителя. Штайнмайер добавил, что считает Боба Дилана "одним из величайших музыкантов ХХ столетия", который как никто другой при помощи своего творчества сумел глубоко проникнуть в сердца миллионов жителей планеты.

Мурал в Миннеаполисе

Немецкий биограф Хайнрих Детеринг (Heinrich Detering) не рассчитывал на то, что Нобелевскую премию по литературе в 2016 году могут вручить именно Дилану. Для многих это решение стало неожиданностью. "Однако награду присудили в правильный момент его многогранного творческого пути. Было бы неправильным считать, что приз получен только за его тексты, так как музыка, исполнение и сами песни образуют трезвучие", - подчеркнул он агентству dpa.

Детеринг называет творчество Дилана "стихами разных веков и культур - от Библии и "Одиссеи" Гомера до поэзии времен Римской империи (Овидия, Вергилия и Ювенала), шекспировских драм, американского романтизма, французских "проклятых поэтов" и театра Брехта. Кроме того, он подчеркивает духовное родство музыканта с писателями-"битниками" Джеком Керуаком и Алленом Гинзбергом.

Являются ли мои песни литературой?

Но так ли обрадовался Дилан этой награде? На церемонию вручения премии в декабре музыкант не приехал, сославшись на свою занятость. Благодарственную речь передал в письменном виде, ответив критикам, которые сомневались в уместности его награды. "Много раз я задавал себе вопрос: являются ли мои песни литературой? Я благодарю Шведскую академию за то, что она нашла время, чтобы подумать над этим вопросом, а также дать такой замечательный ответ", - написал Дилан.

Боб Дилан в 1960-х годах

В течение полугода каждый новый лауреат премии должен выступить с Нобелевской мемориальной лекцией, однако Боб Дилан не торопился. Лишь весной 2017 года он появился в Стокгольме, где отыграл пару концертов и получил свою награду. По его просьбе церемония была небольшой, зрителей и журналистов на нее не пригласили. Позже СМИ сообщили, что в этот день, скорее всего, он передал Шведской королевской академии запись своей лекции.

Около года назад, незадолго до 79-го дня рождения, Боб Дилан впервые попал на первое место чарта Billboard с композицией "Murder Most Foul" об убийстве Джона Кеннеди. Это не короткая песня с запоминающейся мелодией, обреченная стать хитом, а 17-минутная баллада с массой исторических отсылок и намеков. Дилан выпустил ее без всяких анонсов и отметил, что это своего рода благодарность его поклонникам.

Смотрите также: