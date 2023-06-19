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Салман Рушди удостоен Премии мира немецких книготорговцев

Марина Барановская
56 мин. назад

Самая престижная литературная премия ФРГ присуждена писателю Салману Рушди. Оргкомитет назвал его "одним из самых страстных защитников свободы мысли и языка", отметив "литературное новаторство и мудрость".

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Салман Рушди
В результате нападения в 2022 году Салман Рушди лишился глазаФото: Timothy A. Clary/AFP

Лауреатом Премии мира немецких книготорговцев - одной из самых престижных литературных наград ФРГ - стал британский писатель индийского происхождения Салман Рушди. Как отметили в оргкомитете премии в понедельник, 19 июля, с момента публикации романа "Дети полуночи" Рушди "впечатляет своими трактовками проблем миграции и глобальной политики".

Несмотря на опасность, которой он постоянно подвергается, Рушди является "одним из самых страстных защитников свободы мысли и языка", сочетая "повествовательное видение с постоянным литературным новаторством, юмором и мудростью". Он "описывает силу, с которой жестокие режимы разрушают целые общества, но также и несокрушимость духа сопротивления отдельных людей", говорится в заявлении оргкомитета.

Салман Рушди, отметивший 19 июня 76-й год рождения, поблагодарил жюри за проявленную смелость. "Меня немного пугает список предыдущих лауреатов, к которому теперь добавится мое имя", - заявил он. Лауреата поздравил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Все ваше творчество противостоит идеологиям и ужасным упрощениям, отстаивает удивительную сложность мира и великую силу повествования, преданность которой вы проявляете в каждом из своих великих романов и эссе. На фоне вашей личной истории эта мужественная позиция вызывает восхищение. Она продиктована внутренней стойкостью", - написал он.

Приговоренный к смерти режимом иранских мулл

Роман Салмана Рушди "Сатанинские стихи", написанный в 1988 году, вызвал негодование у многих мусульман, увидевших в книге оскорбление пророка Мухаммеда. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. За голову Рушди в Иране было объявлено многомиллионное вознаграждение. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.

12 августа 2022 года писатель был тяжело ранен перед началом выступления в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк, где он собирался прочесть лекцию. Прорвавшийся на сцену преступник нанес Рушди несколько ударов ножом и кулаком. Рушди был доставлен в госпиталь, экстренно прооперирован и какое-то время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В результате нападения он потерял глаз.

Премия мира немецких книготорговцев (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) - награда деятелям литературы и искусства за вклад в развитие мира и взаимопонимания между народами. Учредили премию в 1949 году, с тех пор она ежегодно вручается Биржевым союзом немецких книготорговцев во время Франкфуртской книжной ярмарки.
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