Салман Рушди удостоен Премии мира немецких книготорговцев

Лауреатом Премии мира немецких книготорговцев - одной из самых престижных литературных наград ФРГ - стал британский писатель индийского происхождения Салман Рушди. Как отметили в оргкомитете премии в понедельник, 19 июля, с момента публикации романа "Дети полуночи" Рушди "впечатляет своими трактовками проблем миграции и глобальной политики".

Несмотря на опасность, которой он постоянно подвергается, Рушди является "одним из самых страстных защитников свободы мысли и языка", сочетая "повествовательное видение с постоянным литературным новаторством, юмором и мудростью". Он "описывает силу, с которой жестокие режимы разрушают целые общества, но также и несокрушимость духа сопротивления отдельных людей", говорится в заявлении оргкомитета.

Салман Рушди, отметивший 19 июня 76-й год рождения, поблагодарил жюри за проявленную смелость. "Меня немного пугает список предыдущих лауреатов, к которому теперь добавится мое имя", - заявил он. Лауреата поздравил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Все ваше творчество противостоит идеологиям и ужасным упрощениям, отстаивает удивительную сложность мира и великую силу повествования, преданность которой вы проявляете в каждом из своих великих романов и эссе. На фоне вашей личной истории эта мужественная позиция вызывает восхищение. Она продиктована внутренней стойкостью", - написал он.

Приговоренный к смерти режимом иранских мулл

Роман Салмана Рушди "Сатанинские стихи", написанный в 1988 году, вызвал негодование у многих мусульман, увидевших в книге оскорбление пророка Мухаммеда. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. За голову Рушди в Иране было объявлено многомиллионное вознаграждение. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.

12 августа 2022 года писатель был тяжело ранен перед началом выступления в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк, где он собирался прочесть лекцию. Прорвавшийся на сцену преступник нанес Рушди несколько ударов ножом и кулаком. Рушди был доставлен в госпиталь, экстренно прооперирован и какое-то время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В результате нападения он потерял глаз.

Премия мира немецких книготорговцев (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) - награда деятелям литературы и искусства за вклад в развитие мира и взаимопонимания между народами. Учредили премию в 1949 году, с тех пор она ежегодно вручается Биржевым союзом немецких книготорговцев во время Франкфуртской книжной ярмарки.

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