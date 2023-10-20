Скандалы и главные события Франкфуртской книжной ярмарки

Франкфуртская книжная ярмарка началась со скандала на фоне террористических атак ХАМАС на Израиль. Официальную Россию по-прежнему не хотят там видеть, а украинские книгоиздатели заявляют о себе в полный голос.

Франкфуртская книжная ярмарка по праву считается главным литературным событием всего мира. Каждый год в середине октября во Франкфурт-на-Майне устремляются тысячи издателей, авторов, книготорговцев, литературных агентов со всей планеты. Первые три дня павильоны форума отданы на откуп представителям книжной индустрии, которые проводят переговоры по продаже и покупке прав, заключают новые контракты, участвуют в дискуссиях и мастер-классах для специалистов.

В последние два дня ярмарки двери всех павильонов открываются для десятков тысяч любителей литературы, которые устремляются в выставочный комплекс, чтобы насладиться главным книжным праздником года, купить новые книги прямо со стендов, увидеть любимых авторов и, если повезет, получить автограф. На этот раз самым значительным событием книжной ярмарки станет появление на ней британско-индийского писателя Салмана Рушди, которому будет вручена Премия мира немецких книготорговцев - одна из самых престижных литературных наград ФРГ.

В 2023 году Франкфуртская книжная ярмарка отпраздновала свое 75-летие Фото: Marina Baranovska/DW

В этом году Франкфуртская книжная ярмарка отпраздновала свое 75-летие, одновременно поставив рекорд по числу посетителей. Продажи билетов по сравнению с прошлым годом выросли почти на 60 процентов: количество желающих посетить ярмарку было даже выше, чем в предпандемийном 2019 году. Тогда во Франкфурт приехали более 300 тысяч посетителей, в 2022 году их было 180 тысяч.

Возросло и число экспонентов: в прошлом году на 172 тысячах квадратных метров выставочной площади разместились около 4000 экспонентов из почти ста стран, в этом году их на 10 процентов больше, говорит директор Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос (Juergen Boos). Настоящий ажиотаж возник при продаже билетов в центр для литературных агентов и скаутов: они были распроданы задолго до открытия ярмарки несмотря на то, что организаторы почти на четверть увеличили площадь центра. "Билетов можно было бы продать еще намного больше", - говорит Юрген Боос.

Израильские книгоиздатели не приехали во Франкфурт

Праздничная атмосфера юбилейной ярмарки была омрачена террористическими атаками ХАМАС на Израиль. События на Ближнем Востоке внесли коррективы в программу ярмарки и в список ее участников. Незадолго до открытия форума от участия в нем отказались Индонезия и Малайзия. Официальный представитель Франкфуртской книжной ярмарки назвал это решение "реакцией на абсолютную солидарность организаторов ярмарки с Израилем", о которой заявил директор Юрген Боос.

Стенд, подготовленный для израильских издателей, остался пустым Фото: Marina Baranovska/DW

Не было и книгоиздателей из Израиля: они не смогли прилететь в Германию из-за перебоев с авиарейсами из Тель-Авива, и подготовленная для них секция в павильоне иностранных издательств зияла пустотой в ряду заполненных книгами стендов. Еще до начала ярмарки ее организаторы решили отложить церемонию награждения палестинской писательницы Адании Шибли, получившей премию "LiBeraturpreis" ассоциации Litprom - награду для авторов стран Глобального Юга, чьи книги были недавно изданы на немецком языке.

Критики по-разному оценили роман Шибли "Незначительная деталь" ("Eine Nebensache"): в то время как одни дали высокую оценку произведению и одобрили выбор жюри премии, другие резко раскритиковали книгу из-за использованных писательницей антисемитских нарративов. Из-за неоднозначного отношения к роману руководство ярмарки решило, что церемония награждения на фоне трагических событий в Израиле будет нецелесообразной.

Скандал на открытии ярмарки

В этом году почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки стала Словения. Один из ее главных литературных спикеров, философ с мировым именем Славой Жижек спровоцировал скандал на открытии ярмарки. В своем выступлении Жижек осудил зверские убийства израильтян террористами ХАМАС, но при этом подчеркнул, что "нужно также прислушиваться к палестинцам и учитывать их прошлое, чтобы понять подоплеку конфликта", по сути, обвинив Израиль в пренебрежении к положению палестинцев.

Славой Жижек спровоцировал скандал на открытии ярмарки Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Руководство ярмарки явно не было готово к скандалу. Директор Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос попытался разрядить ситуацию. Он поблагодарил присутствующих в зале за реакцию на выступление Жижека и за "единство в осуждении террора и бесчеловечности". В то же время, по его словам, он был рад, что присутствовавшие в зале смогли дослушать речь словенского философа до конца, даже если "она нам не понравилась, или мы ее осуждаем". "Важно, чтобы мы слушали друг друга", - подчеркнул Боос.

Российскому национальному стенду места на ярмарке нет

Эскалация насилия на Ближнем Востоке немного оттеснила на второй план войну в Украине, которая во многом определила программу книжного форума в прошлом году, но эта тема по-прежнему остается актуальной. Как и год назад, на Франкфуртской книжной ярмарке нет национального российского стенда. Позиция руководства ярмарки остается неизменной: представителям официальной России нет места в павильонах выставочного комплекса до окончания войны в Украине.

Директор Юрген Боос занял твердую позицию: "Война продолжается, поэтому ни о каком сотрудничестве с российскими государственными учреждениями, ответственными за национальный стенд, не может быть и речи. Мы рады российским авторам, живущим в изгнании, мы рады независимым российским издателям, если им удастся приехать, но официального российского стенда мы видеть не хотим", - сказал он в беседе с DW.

Клаудиа Рот: Бойкота российской культуры быть не должно

И все же ситуация в России по-прежнему волнует организаторов Франкфуртской книжной ярмарки. Об этом говорят и презентации, которые пройдут в последние два дня форума: 21 октября свою книгу "Как убить дракона. Пособие для начинающих революционеров" представит Михаил Ходорковский, а 22 октября состоится обсуждение книги "Моя мама назвала бы это войной". Ее автор - Вера Политковская, дочь убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. А в первый день ярмарки на одном из самых посещаемых подиумов форума, открытой площадке "Агора" прошла дискуссия под затейливым названием "Надежда для России: кто-то, где-то, когда-нибудь".

Ее участниками стали Ирина Щербакова из ликвидированной в России правозащитной организации "Мемориал", российский писатель Дмитрий Глуховский, объявленный в РФ "иностранным агентом" и заочно приговоренный к восьми годам заключения, живущий в Швейцарии писатель Михаил Шишкин и государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth).

Дискуссия о России на Франкфуртской книжной ярмарке Фото: Marina Baranovska/DW

Дискуссия звучала неутешительно: судя по высказываниям ее участников, у российской интеллигенции нет надежд на позитивные изменения в России в ближайшем будущем. "Год назад мне казалось, что хуже уже и быть не может. Сейчас я боюсь того, что может случиться еще через год", - признался Михаил Шишкин. Ирина Щербакова считает, что единственным шансом для России может стать поражение в Украине. "Если этого не произойдет, я вижу будущее в черном цвете", - говорит правозащитница.

Министр культуры ФРГ Клаудиа Рот затронула тему бойкота российской культуры, которая по-прежнему остается поводом для оживленных дискуссий, в том числе, и в Германии. "Русский язык - не собственность Путина, - подчеркнула федеральный министр. - Есть другая Россия, и мы должны предоставить ей право голоса".

Дмитрий Глуховский, в свою очередь, сказал, что понимает украинских интеллектуалов, которые отказываются появляться в одном общественном пространстве с российскими коллегами, а по мнению Михаила Шишкина, для возобновления контактов понадобится время, и вновь навести мосты могут помочь культурные деятели.

Издательство "Самокат": с благодарностью и надеждой

В этом году на Франкфуртской книжной ярмарке все же присутствовали два независимых российских издательства: "Самокат" и "Пешком в историю". Оба специализируются на детской литературе. Крошечный стенд "Самоката" удалось обнаружить в самом конце одного из павильонов. На полках детские книги в ярких обложках, по центру стенда - самые известные издания "Самоката": "История старой квартиры", "Андрей Сахаров - человек, который не боялся", "Транссиб: поезд отправляется".

Главный редактор издательства "Самокат" Ирина Балахонова Фото: Marina Baranovska/DW

"Мы подали заявку на участие во Франкфуртской ярмарке, и нам никто не отказал, - говорит главный редактор и учредитель издательства "Самокат" Ирина Балахонова. - Я уверена, что всему книжному миру понятна наша издательская политика. Мы всегда выступали за дружбу и против любой войны. Мы детское издательство переводной литературы, которое всегда стремилось находить, переводить с разных языков и издавать лучшие книги. Благодаря "Самокату" и некоторым нашим любимым конкурентам стали известные многие важные авторы последнего десятилетия, долго не издававшиеся в России. Мне кажется, что это очень важная миссия, и я очень признательна, что к нам так относятся".

И все же Ирина Балахонова чувствует себя на Франкфуртской книжной ярмарке "немного нелигитимно". "Сложно, когда ты 20 лет работаешь и 20 лет наводишь мосты, и потом понимаешь, что у тебя больше нет той степени свободы, к которой ты привык", - признается издатель. С другой стороны, она надеется, что те книги, которые они продолжают издавать, "работают в их пользу", и желание "продолжать говорить правду находит отклик в сердцах наших коллег из разных стран".

"Хрупкость существования" украинских книгоиздателей

Организаторы ярмарки, как и год назад, уделили особое внимание украинским книгоиздателям. Национальный стенд Украины разместился на площади 200 квадратных метров - это вдвое больше, чем годом ранее. Слоган стенда - Fragility of Existence ("Хрупкость существования").

Куратор украинского национального стенда София Челяк Фото: Marina Baranovska/DW

Свои книги на Франкфуртской книжной ярмарке представляют 47 украинских издательств. "Мы привезли около 500 книжек. Выбор тем огромный: современная и классическая украинская литература, книги о войне, книги об истории и культуре Украины, публицистика, красочные фотоальбомы. Очень много детских книг - они пользуются особой популярностью", - рассказывает куратор украинского стенда София Челяк.

Украинские книготорговцы договаривались о переговорах с коллегами еще до начала выставки, и графики их встреч заполнены на сто процентов. "Если кто-то из участников ярмарки пытается обговорить вопрос покупки прав спонтанно, найти свободный слот практически невозможно", - говорит Челяк.

К книжной ярмарке во Франкфурте украинские книгоиздатели подготовили целый ряд мероприятий. Их главная цель - привлечь внимание к Украине. "Мы хотим, чтобы мир услышал наши голоса, увидел наших творцов и художников, и чтобы наши издатели могли продолжать работать и творить", - говорит координатор Международного фестиваля "Книжный Арсенал" Юлия Козловец.

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