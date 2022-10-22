Россия на книжной ярмарке во Франкфурте

На Франкфуртской книжной ярмарке - 2022 нет ни одного российского издательства: руководство самого крупного в мире книжного форума исключило РФ из числа участников, отреагировав таким образом на полномасштабное военное вторжение России в Украину. В заявлении, опубликованном еще весной на сайте ярмарки, говорилось, что в условиях агрессивной войны в Украине"ни о каком сотрудничестве с российскими государственными учреждениями, ответственными за российский национальный стенд, не может быть и речи". И хотя российские авторы и отдельные издательства теоретически могли участвовать в ярмарке, во Франкфурт-на-Майне они не приехали.

Обложка книги "Убийца в Кремле" Фото: Marina Baranovska/DW

Так что ни одной изданной в России книги в павильонах Франкфуртской книжной ярмарки на этот раз было не найти. Зато можно было увидеть книги о России - в основном, с обложками в черно-красных тонах, портретами Путина и характерными для нынешнего времени названиями "Убийца в Кремле: интриги. Убийства. Война" (немецкое издательство Heyne Verlag), "Путинская армия троллей" (еще одно немецкое издательство - Goldmann), "От Дзержинского до Путина" (польское издательство Rebis).

"Рассказы о родине" Глуховского опубликованы в Германии

Впрочем, два мероприятия с участием россиян, в настоящее время живущих за границей, на ярмарке все же прошли. Одно из них - презентация книги "Рассказы о родине" известного российского писателя Дмитрия Глуховского. В РФ книга вышла в 2021 году, а недавно она была переведена на немецкий язык и опубликована в издательстве Heyne Verlag. В начале октября Глуховский был объявлен в России "иностранным агентом" за "дискредитацию ВС РФ".

Писатель покинул Россию вскоре после начала полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину. По его словам, он попрощался с родиной на ближайшие 15 - 20 лет, и перспектив для своего поколения там он больше не видит: "Объявление меня в розыск означает, что я не могу вернуться домой. И у меня нет намерения возвращаться. Пока жив этот президент или даже дольше, я не могу вернуться", - сказал он. К своей эмиграции Глуховский пытается относиться философски, отмечая, что он не первый и не последний, кого постигла такая участь: "Есть и другие писатели, публицисты, режиссеры, философы и политики, которым пришлось уехать, чтобы сохранить свою свободу". В то же время он признается, что ему не хватает России как источника для литературного творчества: "Как с этим жить, непонятно. К этому нужно привыкнуть".

Глуховский не верит в ядерную угрозу РФ

Постапокалиптическое будущее становилось сквозной темой для многих книг Дмитрия Глуховского, поэтому неудивительно, что в ходе беседы прозвучал вопрос, насколько высоким он считает риск применения Россией ядерного оружия. Писатель ответил, что не верит в это - на его взгляд, Путин слишком привязан к жизни, чтобы нажать на ядерную кнопку. По словам Глуховского, кремлевский лидер "вовсе не сумасшедший, не фанатик, умирающий за идею". А ядерные угрозы служат российской элите прежде всего для того, чтобы добиться уважения на мировой арене - "особенно в отношениях с США". "Единственная цель этого обычного коррумпированного режима, этой автократии без плана или идеологии - остаться у власти", - уверен писатель.

Как и многие россияне, Глуховский задается вопросом, хочет ли он, чтобы Россия проиграла войну. В предисловии к своей книге он пишет, что желает стране не "поражения в ее бессмысленной борьбе с остальным миром, а исцеления, изгнания бесов, овладевших ею, покаяния за то, что она сделала и делает с Украиной, и примирения с самой собой".

Почему россияне массово не протестуют?

Возможность покаяния России и россиян за преступления в Украине и их протестная инертность стали темой второй дискуссии с участием россиян на Франкфуртской книжной ярмарке. Беседа главы просветительского совета "Мемориала" Ирины Щербаковой, писателя Михаила Шишкина и Леонида Волкова, доверенного лица оппозиционного политика Алексея Навального, носила такое общее название: "Сколько нас? Ситуация с оппозицией в России". Однако ее участники в течение часа обсуждали два извечных российских вопроса: кто виноват и что делать.

Леонид Волков, Михаил Шишкин и Ирина Щербакова - участники дискуссии на Франкфуртской книжной ярмарке Фото: Marina Baranovska/DW

Причину того, что россияне не протестуют сотнями тысяч против агрессивной войны с Украиной, Ирина Щербакова объяснила, в частности, тем, что в стране нет структур, необходимых для массового сопротивления: все политические противники Путина либо убиты, либо сидят в тюрьме, либо вынуждены были покинуть страну. Общество начало распадаться на атомы в соответствии с девизом "Спасайся, кто может!", говорит Щербакова. Иллюстрацией этого, по ее словам, стала реакция россиян на частичную мобилизацию, когда 700 тысяч человек бежали из страны, спасая свои жизни.

Живущий в Швейцарии писатель Михаил Шишкин, услышав о введении в РФ частичной мобилизации, понадеялся, что это сможет стать импульсом для массовых протестов, однако - напрасно. "Поколения россиян подвергались насилию со стороны российской власти. Они не могут провести грань между родиной и диктатурой. Они считают власть сакральной, и что бы она ни приказала, этот приказ нужно исполнять", - констатирует писатель.

Оппозиционер Леонид Волков в свою очередь объясняет отсутствие протестов жестокими репрессиями со стороны российских властей: "Массовые протесты слишком опасны. Наказания и риски для протестующих значительно возросли. Сегодня вы можете рассчитывать на 15 лет тюрьмы только за то, что назвали войну войной".

О диктатуре и потенциальном покаянии России

Все участники дискуссии считают современную Россию "фашистским государством". Леонид Волков возлагает вину за это на Запад. "Путин установил в России фашистскую диктатуру, а мир позволил этому случиться", - написал он в своей книге "Путинлэнд". Россиян Волков считает "в определенной степени жертвами". "Путин мучил российский народ 20 лет, украл у них огромные суммы денег, а Запад по-прежнему считал его легитимным президентом: и после Мюнхенской речи 2007 года, и после вторжения в Грузию в 2008 году, и после аннексии Крыма в 2014 году", - заявил оппозиционер в ходе дискуссии.

Другие участники дискуссии с Волковым не согласились. Ирина Щербакова попыталась проанализировать ситуацию в стране с точки зрения историка. По ее словам, в 1990-е россияне упустили возможность построения в стране демократического государства, а после прихода Путина заключили с властями сделку: невмешательство в политику в обмен на псевдостабильность от продажи нефти и газа и возможность жить своей жизнью. Государство злоупотребило этим договором, нарушило его, но шансы на демократию были упущены, полагает Щербакова.

В свою очередь Михаил Шишкин вспомнил 1945 год, когда многие немцы после разгрома нацистского режима заявили, что ничего не знали о совершенных преступлениях, и называли себя невинными жертвами. "Я уверен, что мы услышим это и в РФ", - сказал он. Возрождение России после падения путинского режима Михаил Шишкин считает возможным лишь при одном условии: всенародном признании вины. Россия "должна встать на колени - в Ирпене, в Киеве, в Мариуполе", уверен писатель. Однако уверенности в том, что это произойдет, у него нет. "Найдут ли мои соотечественники в себе силы для всенародного покаяния и для нового демократического начала? Это для меня большой вопрос", - констатировал пи писатель.

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