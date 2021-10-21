Комментарий: Издательствам правого толка нет места на книжной ярмарке

Возмущение по поводу присутствия на Франкфуртской книжной ярмарке издательства правого толка полностью оправдано. Нужно быть благодарным тем, кто говорит об этом вслух, считает редактор DW Штефан Деге.
Табличка с надписью "Уважение! Нет места нацизму" на одном из стендов в павильоне Франкфуртской книжной ярмарки
Ура! Франкфуртская книжная ярмарка опять заработала - с настоящими стендами издательств и настоящей публикой. Тем не менее, это далеко не самый успешный перезапуск после вынужденного перерыва, вызванного пандемией. Из-за разгоревшихся на ярмарке споров об издателях правого толка как-то не до праздника. И это хорошо.
Писательница и активистка правозащитного движения Ясмина Кунке (Jasmina Kuhnke) не захотела мириться с тем, что на той же книжной ярмарке, где она представляет дебютный роман "Черное сердце", свои лозунги распространяют правые экстремисты. В книге Кунке, родившейся в 1982 году в немецком городе Хагене, речь идет о расистских нападках, которым она и ее семья подвергались в Германии из-за темного цвета кожи.
Ну, подумаешь - молодой автор, которого мало кто знает, отменил свое появление на Франкфуртской книжной ярмарке. Казалось бы, и что с того? Но дело в том, что о ее приезде даже не было объявлено заранее - из опасений, что он может стать поводом для нападений со стороны правых экстремистов. Ранее издатель правого толка Филип Штайн (Philip Stein) публично потребовал депортации Кунке. Писательница отреагировала на эту угрозу отказом от приезда на ярмарку - более того, она обосновала свой шаг, в том числе, в своем аккаунте в Twitter.
Рядом с ней нет места нацистам, написала Кунке. Предоставлять им место для саморекламы она считает недопустимым. Директор ярмарки Юрген Бос (Jürgen Boos) оправдывает допуск издательства правого толка Jungeuropa свободой выражения мнений. "Пока мнение не нарушает никаких законов, каждый должен иметь возможность участвовать в обмене мнениями на ярмарке", - заявил Бос. По его словам, безопасность всех участников мероприятия была обеспечена.
Это очень грубое понимание свободы слова. Бос требует терпимости по отношению к нетерпимым. Более того: он требует этого от тех, кто стал жертвой этой нетерпимости, а именно - от писательницы, которая подвергается нападкам со стороны правых из-за цвета кожи и чувствует себя - судя по всему, небезосновательно - в опасности. "Я очень сожалею, что автор не участвует в этой дискуссии", - это высказывание Боса звучит откровенно цинично.
Вряд ли можно винить автора в стремлении привлечь к себе как можно больше внимания. Но она его получила. Время для ее громкого отказа было выбрано безошибочно: давно уже в Германии не велось столь интенсивной дискуссии о деколонизации, расизме и гендерных вопросах, как сейчас. И на то есть свои причины.
Одна из них - это рост правого терроризма в Германии, сопровождающийся целой серией убийств, на протяжении долгих лет совершаемых правоэкстремистской террористической группой "Национал-социалистическое подполье" (NSU), покушением на обер-бургомистра Кельна Хенриетту Рекер (Henriette Reker) в 2015 году и убийством главы административного округа Касселя Вальтера Любке (Walter Lübcke) в 2019 году.
Все это - реалии Германии. И это требует сопротивления со стороны гражданского общества и той оборонительной стратегии, которую сейчас продемонстрировала Кунке. В связи с этим возникает вопрос: вправе ли общество большинства перекладывать задачу борьбы с расизмом, дискриминацией и социальной неприязнью исключительно на плечи представителей меньшинств? Вряд ли. Это должно волновать всех.
Верно и то, что Германия находится на пути к тому, чтобы стать мультикультурным, мультиэтническим, мультирелигиозным и мультигендерным обществом. Не все это понимают или готовы признать. И меньше всего таковых среди так называемых правых, о чьей пригодности для общества можно судить об их представлении о человечестве.
Это образ человечества, которое отказывает беженцам в праве на убежище, презирает демократическое государство и его представителей. Это также образ человечества, которое, игнорируя уроки прошлого, отрицает этический консенсус Германии - страны, которая после катастрофы национал-социализма в своей истории с огромным трудом пробивала себе путь обратно в цивилизованное мировое сообщество.
Поэтому поступок молодой темнокожей писательницы заслуживает нашего уважения. Кунке олицетворяет молодое и уверенное в себе поколение, которое думает о наших ценностях и соответственно формирует повестку дня, что зачастую остается недооцененным. Мы должны быть благодарны таким людям, как она.
И еще одно замечание - в адрес тех, кто считает протест против присутствия правых издательств на книжной ярмарке ловким маркетинговым ходом начинающего литератора. Этот скандал вызван не коротеньким твитом Кунке, не незначительным на первый взгляд отказом неизвестного автора приехать на книжную ярмарку. Он вызван необходимостью задуматься о несправедливости и отчуждении в нашем обществе, назвать вещи своими именами и найти социальный консенсус в отношении того, как мы хотим в будущем жить вместе.
Автор: Штефан Деге, редактор DW
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