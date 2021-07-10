Борьба с расизмом: транспортный оператор в ФРГ откажется от выражения "ехать по-черному"

Компания Üstra, отвечающая за общественный транспорт в Ганновере (земля Нижняя Саксония), хочет в дальнейшем отказаться от использования выражения "безбилетный проезд" (Schwarzfahren), которое в дословном переводе означает “ехать по-черному”. Об этом в субботу, 10 июля, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя Üstra - Удо Иваннека (Udo Iwannek). Решение связано с тем, что у слова могут быть расистские коннотации, отметил он.

"Поступая так, мы учитываем тот факт, что чувствительность к расистским проявлениям стала сильнее, и мы это очень приветствуем", - заявил Иваннек. По его словам, вместо этого выражения планируется использовать сочетание "лица без действительного билета" ("Personen ohne gültigen Fahrschein").

В Мюнхене, Нюрнберге и Берлине уже отказались от выражения

В Мюнхене, Нюрнберге и Берлине местные операторы общественного транспорта уже отказались от слова Schwarzfahren. Причем, по данным компаний из двух крупнейших городов Баварии, подобной политики придерживаются уже на протяжении многих лет.

По сведениям Üstra, выражение "безбилетный проезд" последний раз фигурировало в пресс-релизе в Ганновере в начале года. В информации для пассажиров и объявлениях его в дальнейшем планируют больше не использовать.

Активисты приветствовали решение

В гражданской инициативе по защите прав людей с темным цветом кожи в Германии (ISD Bund e.V.) уже приветствовали это решение, отметив, что семантический окрас слова действительно имеет "негативный оттенок". По словам представителя ISD Тахира Деллы (Tahir Della), даже если выражение не является напрямую расистским, оно все равно создает ощущение, что черный цвет обозначает нечто отрицательное.

Ранее, 18 июня, стало известно, что фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока Христианско-демократический союз/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) в бундестаге готовы поддержать законодательные изменения, согласно которым любой приговор по статьям о преступлениях, совершенных на почве расизма, станет основанием для отказа в предоставлении иностранцам гражданства ФРГ.

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