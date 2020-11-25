 Власти Германии согласовали пакет мер борьбы против расизма | Новости из Германии о Германии | DW | 25.11.2020

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Германия

Власти Германии согласовали пакет мер борьбы против расизма

На борьбу с расизмом и правым экстремизмом с 2021 по 2024 годы в ФРГ собираются выделить 1 млрд евро. Среди прочего на эти деньги проведут исследование бытовых проявлений расизма.

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В Германии правительственный комитет по борьбе с правым экстремизмом и расизмом согласовал в среду, 25 ноября, пакет мер, которые необходимо принять в этой области. Главные цели документа, содержащего 89 подпунктов, - повысить уровень сознательности общества в вопросах, касающихся расизма, расширить профилактическую работу, усилить защиту жертв от дискриминации, а также укрепить плюрализм мнений.

Одной из согласованных мер борьбы против расизма станет так называемый закон в поддержку демократии, принятия которого долгое время добивалась министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Франциска Гиффей (Franziska Giffey). В числе прочего он позволит обеспечить долгосрочное финансирование проектов, направленных на борьбу с антисемитизмом.

В то же время пакет мер предусматривает проведение научного исследования повседневных проявлений расизма в гражданском обществе, на предприятиях и в общественных институтах, а также создание консультативного центра и горячей линии для жертв правого экстремизма и расизма.

Финансирование проектов борьбы с расизмом в ФРГ

"Расизм разрушает фундамент нашей демократии", - заявила в связи с принятием пакета мер борьбы с правым экстремизмом  и расизмом уполномоченная федерального правительства по проблемам интеграции Аннетте Видман-Мауц (Annette Widman-Mauz).

Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) также высоко оценил этот документ. Ожидается, что часть мер, используемых в Германии для борьбы с антисемитизмом, будут применять и для противостояния расизму. "Антисемитизм и расизм являются идеологическим фундаментом правого экстремизма. Они представляют все более серьезную угрозу нашей демократии и единству", - подчеркнул Кляйн, добавив, что подтверждением этих слов стали не только теракты в Галле и Ханау.

Ожидается, что на следующей неделе новый пакет мер, согласованный профильным комитетом правительства Германии, примет и кабинет министров ФРГ в целом. На реализацию этого плана с 2021 по 2024 годы Германия собирается потратить более 1 млрд евро. Дополнительные 150 млн евро выделят на эти же цели, если данную инициативу одобрит комитет бундестага по бюджету.

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    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

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    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

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  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

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    Автор: Дарья Брянцева


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