Франкфуртская книжная ярмарка в эпоху ковида: меньше людей, больше форматов

Франкфуртская книжная ярмарка в 2021 году возвращается в выставочные павильоны и снова предоставит возможность книгоиздателям, писателям и читателям общаться друг с другом вживую. В 2020 году пандемия вынудила книжную ярмарку уйти в интернет, где она проводилась в чисто цифровом формате.

В этом году самый крупный в мире смотр книжных новинок, который стартует вечером 19 октября, будет гибридным - он пройдет как во Франкфурте-на-Майне, так и в Сети. С 20 октября ярмарка будет открыта для посетителей, а завершится она 24 октября вручением Премии мира немецких книготорговцев.

Возвращение в "точку контакта"

Девизом 73-й Франкфуртской книжной ярмарки станет "Re:connect", что можно трактовать как стремление оживить нарушенные пандемией контакты в отрасли, где непосредственное общение и личные контакты играют огромную роль. Международная книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне всегда была местом для встреч, торговли книжными правами и обмена мнениями - "фиксированная точка" для индустрии, по словам многолетнего директора Юргена Бооса (Jürgen Boos).

Многолюдные и шумные сборища литераторов, раньше проходивших в просторных фойе респектабельных франкфуртских отелей, теперь планируется устраивать в виртуальных холлах онлайн. Одно из цифровых предложений ярмаркии The Hof было успешно протестировано впервые в 2020 году, и теперь предлагает пятнадцать виртуальных мероприятий "с живой музыкой".

Франкфуртская книжная ярмарка в допандемийном 2019 году: 7450 экспонентов из 104 стран и более 300 тыс. посетителей

Трудно себе представить, что чат на цифровом "дворе" станет полноценной заменой разговорам под вино в благородных отелях, но выставка вынуждена прибегать к таким мерам из-за того, что многочисленные гостей из-за рубежа и на этот раз все-таки не приедут.

"Мы хотим сбалансировать то, что можно проводить непосредственно на месте и в цифровом формате", - сказала Рут Кумпманн (Ruth Kumpmann), руководитель отдела по работе с клиентами и продажам Франкфуртской книжной ярмарки. Кумпманн подчеркнула, что книжная ярмарка хочет стать чем-то большим, чем осеннее мероприятие на несколько дней: "Это наши первые шаги к круглогодичному гибридному формату".

Больше национальных стендов, меньше стендов издательств

Одним из многочисленных нововведений 2021 года станет то, что только треть книгоиздателей, участвующих в ярмарке, будут представлять свои новинки на отдельных стендах, как это было раньше. Остальные две трети экспонентов займут свое место на так называемых "национальных стендах", то есть будут делить павильон с коллегами из своей страны.

Всего в этом году во Франкфуртской книжной ярмарке участвуют 1500 экспонентов из 74 стран. Для сравнения, в 2019 году ярмарка насчитывала 7450 экспонентов из 104 стран и в общей сложности более 300 тыс. посетителей. На этот раз из-за концепции гигиены в выставочные павильоны будут пускать не более 25 тыс. посетителей в день.

Допускать будут только тех, кто сможет предоставить доказательство вакцинации, недавно перенесенной болезни или отрицательный тест на ковид. За соблюдением концепции гигиены и управлением потока посетителей будут следить с помощью видеонаблюдения и специально обученных сотрудников. Ношение маски будет обязательным.

Писатели составят "Манифест"

Одним из важнейших локаций ярмарки станет центральный зал павильона - Festhalle, где состоится торжественное открытие и в последующие дни пройдут подиумные мероприятия с участием известных литераторов. Среди прочих там будут Алина Бронски, Бюлент Джейлан, Дженни Эрпенбек, Эльке Хайденрайх, Юлия Франк, Дитрих Грёнемайер, Май Тхи Нгуен-Ким и Эдгар Зельге.

Лейтмотивом бесед с авторами станет глобальный вопрос "Как мы хотим жить дальше?", в котором найдут преломление такие темы как справедливость и экология, жизнь и работа, образование и цифровизация.

Свое видение будущего сформулирует во Франкфурте и Дмитрий Глуховский - в совместном Манифесте, над которым он будет работать в группе с другими авторами из разных стран. На ярмарке будет также представлен его новая книга "Пост", опубликованная в начале октября в немецком издательстве Heyne Verlag.

И опять в гостях Канада

Почетным гостем Франкфуртской ярмарки снова станет Канада. В прошлом году стране не удалось представить свою литературу должным образом из-за отмены ярмарки во Франкфурте, вызванной пандемией. В 2021 году канадскую литературу будут представлять 60 авторов - впрочем, и на этот раз большинство из них в формате онлайн. В ярмарочных павильонах во Франкфурте будут работать два национальных стенда Канады - на английском и французском языках.

Помимо многочисленных литературных мероприятий собственно на ярмарке, во Франкфурте состоится еще и книжный фестиваль с разнообразной программой слэмов, концертов и чтений.

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