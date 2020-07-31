Преступления неонацистов в Германии и фиаско СМИ

Одиннадцать лет полиция Германии блуждала в потемках. Почему 11 сентября 2000 года был убит торговец цветами Энвер Шимшек (Enver Şimşek), 13 июня 2001 года - портной Абдуррахим Озюдогру (Abdurrahim Özüdogru), а 27 июня 2001 года - продавец фруктов Сулейман Ташкёпрю (Süleyman Taşköprü)? Все они были застрелены из одного и того же пистолета. До 2006 года еще шесть мужчин греческого и турецкого происхождения были убиты тем же способом. Однако, несмотря на это, расистскую подоплеку преступлений тогда не заподозрил практически никто.

СМИ тоже не замечали взаимосвязи этих деяний вплоть до 4 ноября 2011 года, когда террористическая группировка "Национал-социалистическое подполье" (NSU), опубликовав мрачный видеоролик, заявила о себе открыто и взяла на себя ответственность за серию убийств.

Ужас в рядах полиции и в редакциях СМИ

Ужас, вызванный этим заявлением в органах безопасности и СМИ, был велик. Вызван он был, в первую очередь, осознанием собственного провала. Почему на протяжении столь долгого времени преступников искали почти исключительно среди членов семей жертв и в кругах организованной преступности?

Эльке Гриттман

Нелестную роль полиции во всей этой истории изучали несколько следственных комиссий в бундестаге. СМИ же оказались в центре внимания в 2015 году, когда Фонд имени Отто Бреннера (Otto Brenner Stiftung) опубликовал исследование о том, как убийства, совершенные группировкой NSU, освещались в прессе. Вывод этого исследования был ошеломляющий. "За редким исключением СМИ без какой-либо дополнительной проверки повторяли версии полиции", - вспоминает одна из авторов труда, профессор высшей школы Магдебурга Эльке Гриттман (Elke Grittmann) в беседе с DW.

Отвратительная языковая фигура "дёнерные убийства"

Многие журналисты тиражировали исходящие от полиции домыслы о том, что убийства могли быть связаны с организованной преступностью или преступной деятельностью самих жертв. Выражение "дёнерное убийство" красноречиво говорит о стиле подобных публикаций. И бульварные издания, и респектабельная пресса использовали его годами, чтобы низвести едва поддающееся осознанию явление до бытового уровня. На самом деле только две жертвы работали в забегаловках, в которых продавались дёнер-кебабы. Авторы исследования приходят к выводу, что с помощью обобщений жертв лишали индивидуальности.

Сегодня в случаях, когда речь идет о подозрении на преступление по расистским мотивам, немецкие СМИ освещают его с гораздо большим тактом и без дискриминации. "Журналисты стали более критичны при освещении работы полиции", - констатирует Эльке Гриттман.

Больше симпатии к пострадавшим

Гражданин ФРГ Штефан Б., совершивший теракт в Галле

Подобные изменения стиля наблюдаются в освещении процесса над подозреваемым в совершении теракта в Галле. В октябре 2019 года гражданин Германии Штефан Б. (Stephan B.) попытался ворваться в синагогу, где верующие отмечали важнейший иудейский праздник Йом-Кипур. Не сумев взломать дверь и осуществить задуманное, преступник застрелил женщину, случайно проходившую мимо, и молодого мужчину в кебабной. Пытаясь сбежать от полиции, он ранил еще двух человек.

В журналистских статьях об этом преступлении затрагивалась и тема того, "как полиция обходилась с жертвами". В материалах СМИ, касавшихся убийств, совершенных группировкой NSU, этого и близко не было, следует из исследования, в котором принимала участие профессор Гриттман.

Эта деревянная дверь синагоги в Галле не дала преступнику попасть внутрь

Позитивные изменения в тоне СМИ заметил и бывший корреспондент газеты Süddeutsche Zeitung Таньев Шульц (Tanjev Schultz). Деятельность NSU была одной из тем его публикаций. С 2016 года он преподает журналистику в университете Майнца. В 2018 году Шульц издал книгу о том, как германское государство потерпело поражение в истории с NSU.

В интервью DW Шульц говорит, что по его мнению, редакции многих СМИ стараются сегодня делать свое дело лучше, чем это было при освещении убийств, совершенных членами NSU. "Журналисты больше прислушиваются к тому, что говорят пострадавшие, критично относятся к официальным данным и подробнее изучают круги правых экстремистов", - говорит он. Кроме того, СМИ стали с большим вниманием относиться к правильному написанию имен и слов, "не являющихся классически немецкими".

После теракта в Ханау заговорили о "кальянных убийствах"

Родственник одной из жертв на фоне портретов убитых во время теракта в Ханау

Но промахи случаются до сих пор, говорит Шульц. В качестве примера он приводит совершенный по ксенофобским мотивам в феврале 2019 года теракт в городе Ханау, в результате которого погибли девять человек. Преступник Тобиас Р. (Tobias R.) сначала открыл стрельбу в киоске в центральной части Ханау, убив трех человек, а затем застрелил еще пять человек в кальянной в другом районе города. Еще один человек скончался позже от полученных ран. Полицейские нашли предполагаемого убийцу мертвым в его квартире, рядом с ним было обнаружено тело его матери.

Комментируя освещение этого теракта немецкими СМИ, Таньев Шульц критикует выражение "кальянные убийства", намекающее на одно из мест преступления. "К счастью, возмущение подобными заголовками начало расти довольно быстро", - добавляет Шульц.

Дегуманизация жертв

По словам Эльке Гиттман, при использовании таких выражений, как "дёнерные убийства", происходит "дегуманизация жертв". "В самом этом выражении уже заложена мысль о том, что убийцы принадлежат тому же кругу, что и жертвы", - отмечает она. То же, по мнению эксперта, можно сказать и о выражениях типа "параллельные общества" и "стена молчания", к которым прибегали СМИ, когда следствие по делу NSU зашло в тупик.

При этом Эльке Гриттман, так же как и Таньев Шультц, считает, что СМИ извлекли урок из истории с NSU. В качестве доказательства своих слов она приводит в пример освещение теракта в Галле, при котором на переднем плане репортажей то и дело оказывались пострадавшие и их родственники.

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