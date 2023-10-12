Виктор Ерофеев о Великом Гопнике. Новая книга писателя

В четверг, 12 октября, в немецком издательстве Matthes & Seitz Berlin вышла новая книга писателя Виктора Ерофеева. Автор книг "Русская красавица" и "Хороший Сталин" свой новый роман посвятил "Великому Гопнику". Книга вышла на немецком языке. В этом интервью DW приводит фрагменты из романа, которые писатель предоставил на русском языке. "Великий Гопник", записки о живой и мертвой России, Ерофеев посвятил памяти своей мамы.

DW: Виктор, на страницах вашего нового романа встречаются реальные персонажи и имена - Сталин, Пригожин, Немцов, Лукашенко, Зеленский. И только главный герой этой книги, тот самый "Великий Гопник", - без имени и фамилии. Хотя, конечно, за этим образом угадывается... Кто?

Виктор Ерофеев: Тот, о котором мы сейчас думаем с вами. Он уже не нуждается в своем имени. Он - Великий Гопник. Он летит через города и страны, через континенты, он - во всеоружии. Я решил его не упоминать вовсе. У меня он превращается в видение, сумрачное, демоническое и одновременное, видение очень реальное и жестокое. Все остальные - как бы прихвостни, которые крутятся вокруг или стоят на расстоянии. А он главный - такой "бог, выходящий из машины", тяжелый, черный бог.

- В новом романе есть и еще одно повторяющееся видение. Сталин. Вы описываете легендарную встречу вашего отца со Сталиным. "Папа отправился в Кремль". "Он (Сталин. - Ред.) хохотал так громко, так по-детски, что казалось, это какой-то веселый бог, а не товарищ Сталин". А вы с президентом России когда-то лично встречались?

- Да, да. Была такая знаменательная встреча в Париже. Я ее описываю в этой книге. Как камень падает в пруд, так вокруг этой встречи идут много разных кругов, которые порождают другие воспоминания о нем же, и мое открытое письмо к нему, где я пытаюсь защитить Сорокина, Пелевина и самого себя от страшных наездов еще в 2002 году. Тема культуры и репрессий со стороны Великого Гопника - вторая героиня романа. Первая - власти и Великий Гопник. Вот они в этой книге встречаются - в борьбе. Думаю, что побеждает культура, но пока это незаметно.

- В книге есть такая фраза: "Великий Гопник разбомбил мою книгу, как Украину". Роман на самом деле очень разорван. Здесь и ваша биография, и писательская фантазия, и реальные события, происходящие с 24 февраля 2022 года. Немецкий читатель не запутается?

- Смотря какой читатель, но, в принципе, я эту книгу охарактеризовал как полет мухи. Муха летит и одновременно смотрит в разные направления. Мне захотелось создать такой роман, в котором не хронология главенствует, а одновременность, чтобы поймать смысл современности. Читателю достаточно настроиться на эту муху и лететь вместе с ней.

"Der Große Gopnik" - роман Виктора Ерофеева на немецком языке Фото: Matthes & Seitz Berlin

Вы очень точно говорите про разорванность романа. Потому что это раненый роман. Я начал писать его до войны, и вдруг в него снарядами полетели сборные переживания военного времени. И они стали взрываться внутри повествования. Это больной раненый роман, который сначала находится в состоянии болезни, а потом и в агонии.

- Ганди в разговоре с Великим Гопником говорит: "Ты - кладбище детских обид", и еще одну фразу: "Ты хотел жениться на одной, а женился на другой, на херовой копии". Этот диалог полностью ваша фантазия или ему есть объяснения из жизни?

- Это как танец: в нем есть сосуществование реальности, но одновременно это танец, а не просто разговор людей на улице. Поэтому здесь есть, конечно, достоверность. То, на чем основывается это утверждение о женитьбе. С другой стороны - это роман, это танцующее слово, хоть и раненое. Но пока оно может танцевать, оно будет танцевать до самого конца.

- О главном герое вы пишете: "Он собрал в кулак все страхи. Он готов на всё. Все замерли. Свободный мир заметался, как крыса. Великий Гопник потребовал вернуть ему Украину, как неверную шлюху. Он - герой нашего времени, герой России, чемпион мира. Он играет на пианино, он играет в хоккей. Принародно плачет, когда его переизбирают на новый срок. Великий Гопник - расплата за нашу тщедушную демократию". Почему для вас так важно ввести в международный оборот слово "гопник"?

- Прекрасный вопрос. Меня сотни раз спрашивали о том, кто этот человек, который правит сейчас повесткой мира. Когда я начинал рассказывать, я видел, что внимание уползало. Россия - все-таки уникальная страна. Это данность, которая сегодня сыграла такую шутку и уничтожила Россию в глазах европейской цивилизации. Но когда я стал оперировать словом "гопник" и объяснять, что это маленький хулиган, который стал великим, что отсюда у него такие комплексы и обиды, и стремление к победе. Какая-то просто бессмысленная жажда победы во что бы то ни стало. Это черты такого "хозяина двора", который подминает соседей, и превращается в погромщика действительности. У него есть другой соседний двор, который его интересует и который бы он прикарманил. А так, в принципе, для него мир на этом и кончается. И вдруг, в глазах немцев, французов и других людей, я увидел понимание. Пусть будет гопник. Увы, мы заслужили это слово.

- Великий Гопник - это даже не царь-самодур, это главный герой русской сказки. Иван-дурак?

- Совершенно верно. С одной стороны, это художественный персонаж, с другой стороны - это часть нашего мира, от которой мы все страдаем. Тема русского мира в моем романе возникает как тема очень жестокой волшебной сказки, что у России нет истории, у России есть роли в этой сказке, и меняются только актеры, а сущность сказки не меняется. Мне очень хотелось приблизиться к пониманию человека. Мне кажется, европейская цивилизация человека умиротворяет, она делает из него существо, которое готово быстро вернуться к добру и сделать много хороших дел. Гопник настаивает совершенно на другом. Человек может получить удовольствие от уничтожения другого, уничтожения тысяч людей. Он может получить удовольствие от унижения, от мазохизма, от всякой дряни. Это тема очень важная для моего романа. Давайте посмотрим, кто мы такие. И вот вам один из примеров. Парень, который ничего из себя не представлял, такая поганка в лесу. И вдруг она выросла выше неба. Почему это случилось? С одной стороны, это русская тема. С другой стороны - общая, человеческая.

- В книге есть мысль о вере русского народа в свою исключительность. Может, именно эта вера помогла этой поганке вырасти?

- Ему помогло очень много. Я как-то в газете Le Figaro сказал, что у нас народ похож на коллективного гопника. Это вызвало совершенно бешеную реакцию. На самом деле мы плохо знаем, что это за народ, потому что мы оперируем к нему европейскими понятиями: ответственность, свобода, выборы. На самом деле, это такой пофигизм, который развит в миллионных экземплярах. Мы слишком много придумываем, создаем мифы о народе. Это не значит, что он какой-то безобразный. Он - другой. Его надо понять, чтобы можно было что-то сделать в России. Поэтому в этой книге более 500 страниц: я пытался изучить этот вопрос, как и пандемию глупости, которая настигла мир.

- Виктор, ваш роман заканчивается на пессимистичной ноте. Великий Гопник восклицает: "Победа! Западный мир полностью уничтожен!!!" В начале книги есть и другая символичная фраза: "Один Великий Гопник, одна страна, одна победа! Слава России!". Получается, в то время, когда сейчас многие произносят "Слава Украине" и верят в ее победу в войне с Россией, конец в вашей книге в пользу гопника? Не боитесь, что такой сценарий станет пророческим?

- Конец книги - это тоже видение. Как и первая глава. Это видение победы - гопнической - это просто реальная угроза, которая существует. Мы должны ее принять и мы должны ей противопоставить свои силы и возможности - коллективные и индивидуальные. Если бы я закончил этот роман на хэппи-энде, то можно было бы сказать: "Ну и хорошо, все решится". Нет, еще надо сильно побороться.

- Ваша книга "Энциклопедия русской души" до сих пор вызывает бешеную ненависть в России, пишете вы в новом романе. Какая судьба ждет вашу новую книгу, в которой вы, по сути, говорите, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, - Великий Гопник?

- И "Русская красавица" вызывала бешеную реакцию. К этому я привык. Я считаю, что когда книга устраивает скандал, виноват не автор, а общество, то сословие, которое не готово принимать критику и понять, что литература это о том, чтобы вглядеться в себя и увидеть большое количество недостатков. Мазать все патокой - это приоритет пропагандистов. Я им не являюсь.

Смотрите также: