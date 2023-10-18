Франкфуртская книжная ярмарка открылась со скандалом

Выступление словенского философа Славоя Жижека во вторник, 17 октября, на церемонии открытия Франкфуртской книжной ярмарки вызвало переполох и недоумение среди присутствующих гостей. Философ Жижек осудил террористическую атаку ХАМАСа на израильское население. Однако в своем выступлении подчеркнул, что "нужно также прислушиваться к палестинцам и учитывать их прошлое, если хочешь понять конфликт".

Что произошло на открытии

Во время выступления словенского философа некоторые гости в знак протеста покинули зал. Уполномоченный правительства федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер (Uwe Becker) попытался вступить в спор с Жижеком - сначала с места в зале, а потом с трибуны. Беккер обвинил Жижека в попытке релятивизировать преступления террористической организации ХАМАС. Жижек категорически отрицал такие обвинения, настаивая на том, что без решения палестинского вопроса на Ближнем Востоке не может быть мира.

По мнению словенского философа, террористические атаки являются ужасным преступлением, и Израиль имеет полное право защитить себя. Но чтобы понять, что там происходит, нужно также взглянуть на прошлое палестинцев. Не может быть мира на Ближнем Востоке без решения палестинского вопроса, подчеркнул он.

Словенский философ Жижек, который является постоянным автором публикаций в немецкой газете WELT, упрекнул Уполномоченного правительства федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом в том, что он "не рассматривает вещи в перспективе".

В тот же день политик Беккер в интервью немецкому агентству dpa, заявил, что "и у свободы слова есть предел, если эта свобода рассматривает вещи в контексте, который упрощает и приравнивает их там, где их невозможно приравнять".

"Франкфуртская книжная ярмарка - место для свободы слова"

Немецкие СМИ, включая газету WELT, пишут о том, что еще до своего выступления философ Славой Жижек раскритиковал "запрет на анализ" по этой теме. Жижек посетовал на то, что все его предыдущие ораторы говорили об Израиле, но никто не говорил о палестинцах. Он также считает "скандальным" отмену церемонии награждения на книжной ярмарке палестинской писательницы Адании Шибли за ее роман "Незначительная деталь".

Философ Жижек в своей речи заявил, что он горд быть на книжной ярмарке, но при этом заметил, что ему "также немного стыдно находиться здесь". Директор книжной ярмарки Юрген Боос (Jürgen Boos) после произошедшего инцидента подчеркнул, что Франкфуртская книжная ярмарка - это место для свободы слова, "и мы должны иметь возможность выражать свое мнение". Одновременно он был благодарен за протест аудитории, как и был рад, что присутствовавшие в зале смогли дослушать речь словенского философа до конца, даже если мы "она нам не понравилась, или мы ее осуждаем". "Важно, чтобы мы слушали друг друга", - подчеркнул директор книжной ярмарки.

Главная тема на Франкфуртской книжной ярмарке

Ранее в своей приветственной речи Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) подчеркнула важность книг в эпоху войн. 75 лет назад впервые после национал-социализма книжная ярмарка стала форумом для демократического обмена мнениями и стремления к взаимопониманию.

Госминистр Клаудия Рот в среду, 18 октября, на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне Фото: DW

После разгоревшегося скандала в интервью немецким СМИ Клаудия Рот осудила попытки релятивизировать нападение ХАМАСа и отметила, что сегодня как никогда нужна четкая позиция и осуждение того, что произошло. Госминистр отметила, что для Германии сейчас важна четкость и поддержка людей в Израиле, которые подверглись этому варварскому нападению. Клаудия Рот напомнила о женщинах, мужчинах, детях, которых террористы ХАМАС похитили или убили.

Немецкие СМИ подчеркивают, что террористическая атака ХАМАС на Израиль, по всей видимости, останется одной из центральных тем нынешней книжной ярмарки. В среду, 18 октября, пройдет подиумная дискуссия о ситуации в Израиле. Книжная ярмарка открыла свои двери для посетителей 18 октября. На ней представлены более 4200 участников из 95 стран мира.

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