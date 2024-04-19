В регионах России отменяют парады ко Дню Победы

Ряд регионов России и аннексированный Крым не будут устраивать массовые торжества на 9 мая. Акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате.

В ряде регионов России, а также в аннексированном РФ Крыму в этом году не планируется проведение 9 мая парада ко Дню Победы и шествия "Бессмертный полк". Комментируя в Telegram это решение относительно Крыма, в пятницу, 19 апреля, "губернатор" полуострова Сергей Аксенов заявил, что оно связано с "обеспечением безопасности".

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram , что проводить парад, шествие "Бессмертный полк" и другие массовые акции в Курске и муниципальных образованиях региона в День Победы не будут. "Памятные акции в честь Дня Победы проведем в режиме онлайн, предложим курянам вывесить портреты своих воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей", - указал он в Telegram.

Кроме того, оперштаб в регионе рекомендовал профсоюзным организациям отказаться от проведения традиционного праздничного шествия на 1 мая и ограничиться активностями в онлайн-формате. Во время праздничного богослужения в ночь на 5 мая - православную Пасху - сотрудники правоохранительных органов "обязательно будут работать в усиленном режиме", подчеркнул Старовойт.

В Брянской области, как пишет местное онлайн-издание "Брянские новости" , парад ко Дню Победы также не состоится. Как пояснили чиновники, это связано с высоким уровнем террористической опасности. Акцию "Бессмертный полк" в регионе проведут в Сети. По сведениям Telegram-канала Mash , от парадов отказались также в Белгородской, Рязанской и Псковской областях РФ.

Между тем в Воронежской области, как передает онлайн-издание "Бел.ru" , парад все же проведут, но без салюта. Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, первомайские мероприятия отменят, а "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате.