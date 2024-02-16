Кейс Усманова: могут ли адвокаты избавить его от санкций ЕС?

Алишер Усманов, один из богатейших бизнесменов России, добивается снятия с него санкций ЕС и закрытия заведенных на него дел в Германии. DW - с подробностями и оценками одного из его адвокатов.

Российско-узбекский бизнесмен и миллиардер Алишер Усманов вместе с другими представителями бизнес-номенклатуры РФ был включен в персональный санкционный список ЕС 28 февраля 2022 года под номером 673. Шел четвертый день полномасштабной агрессии России против Украины. Тогда в Брюсселе санкции против Усманова мотивировали тем, что он является лицом, "действия которого подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", называли его "прокремлевским олигархом, тесно связанным с Владимиром Путиным".

Во время обыска на вилле у Тегернзе Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Во исполнение санкций ЕС в Германии были заморожены денежные средства на счетах, движимое и недвижимое имущество, к которым, как считалось, имеет отношение Алишер Усманов. Кроме того, были возбуждены дела по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег, нарушении санкционного законодательства. На объектах, которые следствие связывало с его именем, были проведены резонансные обыски.

Усманов в свою очередь ведет затяжную борьбу против европейских институтов и немецкой правоохранительной системы, добиваясь исключения из санкционного списка ЕС, прекращения заведенных на него дел в Германии и восстановления своего доброго имени.

Кто такой Петер Гаувайлер?

От имени Усманова эту борьбу ведут целый ряд именитых адвокатов, среди них - Петер Гаувайлер (Peter Gauweiler) из мюнхенской авторитетной адвокатской конторы Gauweiler & Sauter.

Гаувайлер - не только известный дорогой адвокат. В прошлом он был весьма влиятельным в Германии политическим деятелем: выдвиженец легендарного баварца Франца-Йозефа Штрауса (Franz Josef Strauß), статс-секретарь в МВД Баварии, зампредседателя Христианско-социального союза, автор колонки в бульварной газете Bild, депутат баварского ландтага, а потом и бундестага, в котором он заседал до 2015 года.

Петер Гаувайлер (справа) и его ментор Франц Йозеф Штраус, 1987 год Фото: Heinz Gebhardt/IMAGO

В 1980-х годах Гаувайлер наделал много шума своими требования принять жесткие меры в отношении больных СПИДом. К войне НАТО в бывшей Югославии и США в Ираке он относился крайне негативно, судился в конституционном суде против немецкого участия в афганской кампании. Но вот к аннексии Россией Крыма Гаувайлер отнесся с пониманием, критиковал западные санкции, цитировал письмо Солженицына Ельцину о Новороссии и собственного ментора Штрауса: "Когда между Россией и Германией были хорошие отношения, это всегда шло на пользу всей Европе".

Успехи адвокатов Усманова

Свою роль в борьбе Усманова против санкций Петер Гаувайлер объяснил в эксклюзивном интервью DW так: "Я работаю по поручению посольства Узбекистана. Усманов - узбекский гражданин, и узбекское посольство взяло на себя обязательство оказывать защиту гражданам своей страны. В этом нет ничего необычного, так поступают дипломатические представительства по всему миру. Господин Усманов стал целью немецкого правительства, которое в свою очередь опирается на решения ЕС, которые мы считаем противоправными. И мы помогаем посольству Узбекистана объяснить это ведомствам и инстанциям Германии".

Петер Гаувайлер на трибуне бундестага, 2014 год Фото: picture-alliance/dpa

Борьба Усманова с немецкой правоохранительной системой идет с переменным успехом. Кое-чего его адвокатам добиться удалось. Так, Гаувайлер напомнил корреспонденту DW, "мои коллеги в сфере уголовного права добились того, что, например, земельный административный суд во Франкфурте признал откровенно противоправными различные, проведенные с большой оглаской обыски на объектах собственности, которые приписывают господину Усманову".

За полтора года расследования прокуратуре Франкфурта-на-Майне так и не удалось собрать доказательства, которые убедили бы судей в том, что подозрения в отмывании денег имеют под собой достаточные основания, что вилла на озере Тегернзе, где был проведен обыск, действительно принадлежит Усманову, как и фешенебельная яхта Dilbar, застрявшая из-за санкций на верфи в Бремене.

Усманов и Путин

К числу успехов адвокатской команды Усманова можно отнести и решение земельного суда в Гамбурге, вынесенное 19 января. Суд признал недоказанными ряд утверждений американского журнала Forbes о российско-узбекском миллиардере, которые послужили основой для введения против него санкций Запада.

Защита Усманова настаивала на том, что ряд утверждений об Усманове в статье Forbes о "российских олигархах" не соответствуют действительности и являются клеветой. В частности, речь шла об утверждении анонимного эксперта, что "Усманов прикрывал Путина и решал его бизнес-проблемы". Это утверждение было почти дословно процитировано в обосновании ЕС введения санкций против Усманова.

Алишер Усманов получил в 2018 году в Кремле орден из рук Путина Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin/Sputnik/REUTERS

Газета Berliner Zeitung, журналисты которой на протяжении нескольких месяцев изучали "кейс Усманова", ездили в разные страны, включая Россию, и беседовали с разными людьми, лично знавшими Алишера Усманова и имевшие с ним дела, в своем опубликованном обширном досье посвятили целую главу его отношениям с Путиным.

Berliner Zeitung, в частности, опровергает расхожие ранее утверждения о том, что Усманов мог по заданию Путина иметь отношение к вмешательству в американскую президентскую кампанию 2016 года.

И вообще, указывает издание, все утверждения о "дружбе" Усманова с Путиным строятся на одной единственной фотографии 2018 года, когда президент России вручал орден бизнесмену. В тот день, замечает газета, в Кремле было с полсотни российских предпринимателей-орденоносцев, а, например, на совещание к президенту 24 февраля 2022 года - в день начала полномасштабной агрессии против Украины - Усманова даже не пригласили.

Следствие в Германии продолжается

Но есть и неудачи адвокатов Усманова. Так, Федеральный конституционный суд Германии отклонил иск бизнесмена, который жаловался на то, что проведенные ранее обыски на яхте Dilbar являются посягательством на человеческое достоинство и нарушают право на неприкосновенность жилища. Жалоба признана заведомо неприемлемой, сообщил суд 4 января. 7 февраля поступило сообщение о том, что иск Усманова с требованием исключить его из санкционного списка ЕС отклонил высший Европейский суд.

Яхта Dilbar на пути в бременскую верфь Фото: Fabian Bimmer/REUTERS

Не прекращено и заведенное на Усманова в Германии дело по подозрению в отмывании денег и неуплате налогов. Во франкфуртской прокуратуре в ответ на запрос DW сообщили, что расследование продолжается, но сослались на тайну следствия.

Как бы там ни было, Петер Гаувайлер убежден, что сохранение в силе санкций ЕС против Усманова представляет собой нарушение принятых в Германии принципов правовой государственности: "Возникает вопрос, соответствуют ли эти санкции немецкой конституционности и в особенности гарантиям правовой государственности. Мы считаем, что это не так".

Центральная Азия и Турция - "тяжелая артиллерия" Усманова

Свою задачу Гаувайлер видит в том, чтобы "артикулировать в отношениях с немецким правительством и немецкими ведомствами конкретные возражения против такой практики", и оставляет "за собой право обратится в Европейский суд по правам человека".

На помощь Усманову уже подошла и "тяжелая артиллерия". Как рассказал DW Гаувайлер, в его "поддержку выступили не только представители правительства Узбекистана, но и из шести стран региона, в том числе - Турции. Лидеры этих стран в письме Евросоюзу ясно указали на то, что считают эти меры откровенным произволом и противоправными". Европейские инстанции, по словам адвоката, "подтвердили его получение, но до сих пор не отреагировали на него по существу".

Петер Гаувайлер отказывается принимать во внимание какие бы то ни было политические аспекты кейса Усманова и аргументирует свою позицию исключительно с точки зрения права и легитимности принятых в отношении бизнесмена мер. Европейские и немецкие ведомства, с его точки зрения, действуют вопреки собственным принципам.

"Вы же знаете из всех наших дискуссий о войне в Украине, что в ней - с нашей, с европейской точки зрения - речь идет о ценностях, - говорит Гаувайлер в интервью DW. - И пренебрежение такими ценностями - принципом правовой государственности, человеческим достоинством, принципом демократии - не может быть пригодным средством борьбы".

Речь, по его словам, идет о случае нарушения права: "Узбекистан апеллирует к Германии не пытаться защищать право неправомочными методами. Какие дополнительные внешнеполитические, энергетические, экономические вопросы при этом возникают, об этом пусть думают политики".

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