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Санкт-Петербург

TOPSHOT - Servicemen of Russia's Emergencies Ministry wearing protective gear disinfect Moscow's Belorussky railway station on October 20, 2021, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. - Russia said Wednesday 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19 10.11.2021

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
ST PETERSBURG, RUSSIA  JUNE 10, 2021: Social media influencer Yuri Khovansky, charged with public justification of terrorism, is seen during a remand hearing at St Petersburg's Dzerzhinsky District Court. Khovansky performed a song about the 2002 Nord-Ost siege in a live stream, which appeared on the Internet about a year ago. According to the Russian Investigative Committee, Khovansky accessed the Internet and performed a song containing elements of public incitement to terrorist activity, public justification of terrorism and its propaganda. Valentin Yegorshin/TASS

Суд вновь продлил арест блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 03.11.2021

Следствие не успело закончить расследование дела видеоблогера Хованского в срок, поэтому суд продлил содержание его в СИЗО на 2 месяца. Сам подозреваемый в оправдании терроризма просил отправить его под домашний арест.
Russain director Alexander Rogozhkin poses 06 July 2006 in Karlovy Vary (Carlsbad) during the 41st Karlovy Vary International Film Festival (KVIFF), before the screening of his movie Peregon (Transit). Transit is featuring the WWII winter of 1942-1943 at a military airstrip inn inhospitable Chukotka. The 41st KVIFF presents over 230 feature, including 15 world premieres and 39 European or international premieres, from 30 June to 08 July. AFP PHOTO/STRINGER/KVIFF (Photo by STRINGER / AFP)

В Санкт-Петербурге скончался режиссер Александр Рогожкин 24.10.2021

Режиссер фильмов "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни, сообщили в пресс-службе "Ленфильма".
Blick auf die Erlöser-Kirche vom Heiligen Blut (M) am Gribojedow-Kanal, aufgenommen 1995.

В Санкт-Петербурге вводится недельный локдаун 23.10.2021

Для борьбы с распространением коронавируса с 30 октября по 7 ноября в Петербурге ограничат работу общепита, магазинов и мест проведения досуга. Музеи и театры закрываться не будут.
Videostill Russia reports record COVID-19 deaths Ort: Moscow, Russia Moscow hospital, ICU Sendedatum: 13.10.2021 Rechte: DW

Россия обновила антирекорды по смертности и заражаемости ковидом 15.10.2021

Количество летальных исходов за сутки вплотную приблизилось к тысяче. Наибольшее количество новых заражений вновь выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

6655135 20.09.2021 Local election commission members count ballots at a polling station after the three-day parliamentary and local elections, in Yekaterinburg, Russia. Voters elect members of the Russian State Duma and heads of nine Russian regions and 39 constituent regions. Pavel Lisitsyn / Sputnik

Половина членов УИК-177 на выборах в Санкт-Петербурге были подставными 25.09.2021

"Вы члены участковой комиссии № 177. Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня", - говорится в сообщении, скрин которого неназванный источник передал журналистам. За участие в постановке этим людям обещали гонорар.
Liste der Kandidaten für die St. Petersburger gesetzgebende Versammlung

Как закончилась история с выборами трех Вишневских в Петербурге 21.09.2021

Настоящий Борис Вишневский к вечеру 20 сентября проигрывает в одномандатных округах. Сколько голосов оттянули его двойники - в нашем репортаже.
Boris Vishnevsky (links), der Kandidat für die St. Petersburger gesetzgebende Versammlung

"Фонтанка" сообщила о нападении на Бориса Вишневского в Санкт-Петербурге 20.09.2021

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сообщил "Фонтанке", что во время подачи жалобы в ТИК ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником издания, попросил выйти на улицу.
Mitglieder der Wahlkommission in einem Wahllokal in St. Petersburg

В Санкт-Петербурге полиция массово задерживала членов УИК 19.09.2021

По данным правозащитников, в Санкт-Петербурге были задержаны 11 членов УИК с правом совещательного голоса. Их доставили в отделы полиции, однако позднее отпустили.

"Что может быть ценнее хлеба?": 80 лет назад началась блокада Ленинграда (08.09.2021) 08.09.2021

Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда. Это было одно из самых чудовищных преступлений нацистского вермахта на территории Советского Союза. Наша коллега встретилась в Санкт-Петербурге с женщиной, которая помнит те страшные времена, поскольку сама ребенком пережила блокаду.
Medical workers carry a patient suspected of having coronavirus on a stretcher at a hospital in Kommunarka, outside Moscow, Russia, Saturday, June 26, 2021. Russia on Saturday reported its highest daily COVID-19 death toll of the year as the country grapples with a sharp spike in infections that has brought new restrictions in some regions. The national coronavirus task force said 619 people died over the past day, the most since Dec. 24. There were were 21,665 new infection cases, nearly 1,300 more than on the previous day and more than double the 9,500 reported on June 1. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Коронавирус: в России за сутки выявлено более 19 тысяч заражений 29.08.2021

В России очагами коронавирусной инфекции остаются Москва и Санкт-Петербург. В Германии растут показатели числа заражений за семь дней на сто тысяч населения.

Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi | Verwendung weltweit

В Санкт-Петербурге прошел обыск у экс-главы штаба Навального 26.08.2021

Следственные мероприятия проводились в двух квартирах Ирины Фатьяновой. По ее словам, обыск состоялся в рамках дела "о перекрытии дорог".

Оппозиционным кандидатам в России выставляют двойников (25.08.2021) 25.08.2021

Накануне выборов в Госдуму в России вспомнили о политтехнологиях 90-ых годов: начали регистрировать однофамильцев.
December 14, 2014. - Russia, Saint Petersburg. - Stars of Dorozhnoe Radio Music Awards Ceremony in the Ice Palace. In picture: singer Tatyana Bulanova PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY December 14 2014 Russia Saint Petersburg Stars of Radio Music Awards Ceremony in The ICE Palace in Picture Singer Tatyana PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Певице Татьяне Булановой отказано в регистрации кандидатом на выборах 11.08.2021

Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге забраковала 17 процентов подписей, собранных Булановой, которая выдвигалась от партии "Родина", поддерживаемой Пригожиным.
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 27, 2021: A man walks past a COVID-19 mural at Kiyevsky railway station. Sergei Fadeichev/TASS

Коронавирус: В РФ за сутки выявили более 22 тысяч заражений 07.08.2021

Очагами распространения коронавирусной инфекции в России остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
ST PETERSBURG, RUSSIA  JUNE 10, 2021: Social media influencer Yuri Khovansky, charged with public justification of terrorism, is seen during a remand hearing at St Petersburg's Dzerzhinsky District Court. Khovansky performed a song about the 2002 Nord-Ost siege in a live stream, which appeared on the Internet about a year ago. According to the Russian Investigative Committee, Khovansky accessed the Internet and performed a song containing elements of public incitement to terrorist activity, public justification of terrorism and its propaganda. Valentin Yegorshin/TASS

Блогеру Хованскому продлен арест по делу об оправдании терроризма 06.08.2021

Юрий Хованский останется под арестом до 8 сентября, решил Куйбышевский суд Санкт-Петербурга. Блогер обвинен по статье о публичном оправдании терроризма. Уголовное дело связано с песней о "Норд-Осте".
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