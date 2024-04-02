В Санкт-Петербурге задержали диссидента Александра Скобова

Александра Скобова задержали в квартире правозащитника Рыбакова, где он гостил. Сообщается, что ему инкриминируют "содействие террористической деятельности".

Публицист, советский диссидент Александр Скобов был задержан в Санкт-Петербурге, в квартире правозащитника Юлия Рыбакова и его супруги Екатерины Молоствовой, у которых он гостил. Об этом сообщили в ночь на среду, 3 апреля, правозащитный проект "ОВД-Инфо" , а также сама Молоствова.

По информации Telegram-канала "Занимательная конспирология", который ведет журналист Сергей Ковальченко, и онлайн-издания "Фонтанка", Скобову инкриминируют "содействие террористической деятельности".

22 марта 2024 года российские власти присвоили Александру Скобову статус "иностранного агента". "По мнению Минюста, он "распространял недостоверную информацию" о решениях органов публичной власти, выступал против войны, "отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией", участвовал в деятельности "нежелательной организации", создавал и распространял "иноагентские материалы", - напоминает "ОВД-Инфо".

Между тем Юлий Рыбаков рассказал онлайн-изданию "Фонтанка" , что следователь и сопровождавшие его сотрудники МВД не дали 66-летнему Скобову взять с собой жизненно необходимые ему лекарства от диабета. По словам Рыбакова, "Скобов не писал ничего о теракте в "Крокусе", однако много комментировал отношения России и Украины".

Как стало известно DW, Скобов на звонок сам открыл дверь силовикам, вероятно, полагая, что это вернулся выходивший выгулять собак хозяин дома.

Преследование Александра Скобова в СССР и РФ

В 1978 году Александра Скобова арестовали в связи с активным участием в деятельности группы "Левая оппозиция" и самиздатом антиправительственного журнала. Позже по приговору суда он был помещен в психиатрическую лечебницу, откуда вышел летом 1987 года.

По данным проекта "Окна" , сегодня в России в отношении Александра Скобова ведется административное производство - за участие в деятельности "нежелательной организации" - Форума свободной России.

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