FT: Половина россиян верят в "украинский след" в "Крокусе"

Примерно половина россиян верит, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стоит украинское руководство, пишет газета The Financial Times со ссылкой на данные онлайн-опроса организации OpenMinds. Еще 27% считают, что атаку осуществили террористы из ИГ. 6% винят "коллективный Запад", а именно США, Великобританию и НАТО. Меньше 5% придерживаются версий, что нападение на "Крокус" организовали российские ветераны войны в Украине или власти РФ.

В то же время, более 75% опрошенных назвали Владимира Путина достоверным источником информации о теракте в "Крокус Сити Холле". "Если пропаганда и власти обвинят Украину и сделают это главным нарративом, люди поверят в это, потому что контроль над информационным пространством практически абсолютен", - заявил в комментарии FT директор "Левада-Центра" Денис Волков.

Молодежь меньше доверяет версии о причастности Украины к теракту

Согласно данным опроса, молодые люди от 18 до 30 лет склонны меньше доверять версии о причастности Украины к теракту в "Крокусе". В нее верит чуть больше 30% опрошенных этой возрастной категории. Более 40% из них возлагают ответственность за случившееся на ИГ.

Всего, по данным OpenMinds, в опросе поучаствовало 652 человека. Он был проведен в онлайн-формате.

Российские власти обвиняют в теракте Украину

Возложить ответственность за теракт в "Крокусе" на украинские власти успели секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников. Кроме того, 29 марта российский СК опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что террористы после нападения на концертную площадку якобы направлялись в сторону Киева, где должны были получить вознаграждение.

Ответственность за теракт при этом на себя взяла террористическая организация "Исламское Государство". К версии о причастности группировки ИГ к нападению на концертный зал в Подмосковье склоняются и западные страны.

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