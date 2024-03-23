Глава МВД ФРГ Фезер: Теракт под Москвой - дело рук ИГ

"Судя по тому, что известно на данный момент, нужно исходить из того, что ответственность за убийственный теракт вблизи Москвы несет террористическая группировка "Вилаят Хорасан" (ИГ-Х. - Ред.)", - такую оценку высказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Süddeutsche Zeitung в субботу, 23 марта.

Речь идет о действующем в Афганистане отделении террористической организации "Исламское государство". По словам Фезер, боевики этой ячейки ИГ представляют собой самую большую исламистскую угрозу и для Германии. "Опасность, исходящая от исламского терроризма, остается высокой", - подчеркнула она.

Западные источники подтверждают причастность ИГ к теракту

Ранее агентство Reuters сообщило, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Красногорске. В свою очередь газета The New York Times написала, что причастность ИГ к теракту подтверждают и спецслужбы США. Между тем в России провластные СМИ и Telegram-каналы активно продвигают версию о наличии "украинского следа". Ту же версию, высказанную ранее ФСБ, назвал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к согражданам, сделанном спустя почти 20 часов после теракта. В Украине категорически отрицают причастность к теракту в "Крокус Сити Холле".

Газета Süddeutsche Zeitung напоминает, что 19 марта двух предполагаемых членов группировки "Вилаят Хорасан" по распоряжению генпрокуратуры Германии задержали в городе Гера. Сейчас 23-летний и 30-летний афганцы, которых подозревают в подготовке террористического нападения на парламент Швеции, находятся в камерах предварительного заключения. Со своей стороны Нэнси Фезер указала, что повышенные меры безопасности, действовавшие перед рождественскими и новогодними праздниками в Кельне, также были связаны с защитой от возможных терактов ИГ-Х.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник". В здании делового центра "Крокус Сити", где находится концертный зал, вспыхнул пожар. По официальным данным, известным на момент публикации, в результате теракта погибли как минимум 133 человека. По данным Минздрава Московской области в медучреждения Москвы и Подмосковья были госпитализированы 140 пострадавших.

Власти Германии, США и ряда других стран мира резко осудили теракт в Подмосковье. Между тем члены Совета Безопасности ООН призвали все страны мира "активно сотрудничать с правительством Российской Федерации", чтобы привлечь к ответственности и предать суду виновных и тех, кто поддерживает подобные террористические атаки.

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