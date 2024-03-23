Эксперт из ФРГ: Версия об ИГ не вписывается в пропаганду РФ

Версия о том, что за терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске стоят боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ), не вписывается в прокремлевский нарратив. Такую оценку высказал в субботу, 23 марта, в эфире немецкого телеканала n-tv эксперт по безопасности и специалист по России из Университета Бонна Франк Умбах (Frank Umbach).

Эксперт по безопасности Франк Умбах Фото: privat

По словам эксперта, первое, что пришло ему в голову, когда он увидел кадры из Красногорска, - события 1999 года, когда в результате взрывов жилых многоэтажных домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске погибли более 300 человек и более 1000 человек получили ранения.

"Позже выяснилось, что это был вовсе не теракт каких-то террористов, а (событие. - Ред.), инициированное российской спецслужбой, положившее начало второй чеченской войне. В отношении нынешнего теракта я бы не стал заходить так далеко. В настоящий момент нет доказательств, что это дело рук российских спецслужб, - рассуждает Умбах. - Однако внутриполитическая ситуация такова, что еще за несколько месяцев до выборов все шло к тому, что в случае избрания Путина грозит дальнейшее усиление и расширение этой войны (в Украине. - Ред.). (…) Усиливается впечатление, что Путин и режим словесно готовят свой народ к еще более масштабному ведению войны, в том числе против НАТО. (…) Если это действительно окажется терактом "Исламского государства", это никак не будет вписываться в картину, создаваемую Кремлем. Ведь пропаганда клонит совсем в другую сторону, это видно по соцсетям, где с самого начала трубят об украинском следе и о том, что украинцы несут ответственность (за этот теракт. - Ред.)".

Верия о причастности ультранационалистов

В то же время версия о теракте ИГ говорит о том, что Москва не защищена от таких нападений, продолжает эксперт. "И тут возникает множество вопросов: как террористам удалось устроить такой теракт с использованием взрывчатки? Почему службы безопасности не "выключили" этих террористов или не смогли их задержать, за исключением одного подозреваемого?"

Между тем эксперт подчеркивает, что за терактом могут стоять и другие силы - например, ультранационалисты. "Ведь сторонники (бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения. - Ред.) Пригожина в свое время, после убийства всего руководства (ЧВК "Вагнер". - Ред.), угрожали, что они отомстят за это соответствующим образом".

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