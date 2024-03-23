Немецкий эксперт: Теракт в "Крокусе" совершило ИГ

По мнению профессора Королевского колледжа Лондона Петера Ноймана, на причастность ИГ к атаке в Подмосковье указывают сразу несколько факторов.

К теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" причастна террористическая организация "Исламское государство"уверен профессор Королевского колледжа Лондона Петер Нойман (Peter Neumann). "Я и мои коллеги можем подтвердить это на 100%", - написал Нойман в в соцсети Х в субботу, 23 марта.

По его словам, на причастность ИГ к атаке в Подмосковье указывают сразу несколько факторов. Первый - "письмо с признанием" от организации. Второй - "комплексная атака в соответствии с modus-operandi (образом действия. - Ред.) ИГ". Третий - предупреждения США о планирующейся атаке. Четвертый - отделение ИГ "Вилайят Хорасан" (ИГИЛ-К) "ведет вербовку на территории бывшего Советского Союза". "Это был не Путин, это была не Украина. Это было ИГ!" - подытожил аналитик.

О причастности к ИГ к теракту писали американские СМИ

Ранее информация о причастности "Исламского государства" к теракту в "Крокусе" была опубликована газетой The New York Times (NYC) и телеканалом CBS. По их данным, американские чиновники передали россиянам разведданные о готовящейся атаке, а также разместили соответствующее предупреждение на сайте своего посольства в Москве.

В то же время газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники писала, что за организацией теракта может стоять "Русский добровольческий корпус", который совершал вылазки на территорию Белгородской области. Каких-либо подтверждений этих сведений газета не опубликовала.

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