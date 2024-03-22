"Второй фронт" теперь в России? Как это влияет на ход войны

Сгоревшие автомобили и разрушенные здания - теперь так выглядят не только украинские города, которые постоянно подвергаются обстрелам и ракетным ударам со стороны российских войск, но и некоторые российские - в частности, Белгород и близлежащие райцентры. В течение последних дней приграничные территории Белгородской и Курской областей подвергались непрекращающимся обстрелам, а подразделения "Российского добровольческого корпуса" (РДК), легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" пересекли украинско-российскую границу и вели бои с армией РФ уже на территории России.

В главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МО) говорят, что российская вооруженная оппозиция действует на территории России в виде "самостоятельных структур и организаций", состоящих из российских граждан, которые находятся "у себя дома". Бойцы легиона "Свобода России" и РДК неоднократно проводили рейды на территории РФ и в прошлом году, хотя в меньших масштабах.

Три главные оперативно-тактические цели Украины

Соответствует ли эта тактика нормам международного права и является ли целесообразной? Военный историк, офицер службы Генштаба австрийской армии и глава одного из отделов Военной академии в Вене Маркус Райснер (Markus Reisner) в разговоре с DW утвердительно отвечает на оба эти вопроса. Он напоминает, что статья 51 Устава ООН дает Украине право на самооборону от агрессора. Что касается эффективности комбинированных с ударами дронов украинских атак, то эксперт напоминает, что они уже обеспечили сокращение производственных мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов на 10-15 процентов. "Вопрос в том, как на это ответит Россия? И если взглянуть на то, что произошло за последние 48 часов (массированные ракетные удары РФ по украинской энергоинфраструктуре. - Ред.), то четко видно, что россияне связывают свои стратегические воздушные атаки с этими действиями", - отмечает Райснер.

Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

Опрошенные DW обозреватели указывают на три главные украинские цели в российском приграничье: прежде всего - экономический и технический ущерб, который усложняет российскую военную логистику, например, топливное обеспечение техники и авиации. Но, по словам эксперта по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марины Мирон, двумя другими не менее важными оперативно-тактическими целями является осуществление психологически-информационного воздействия, "подтачивающего мораль Кремля", а также и то, что, по ее словам, "это помогает отвлечь внимание российских войск, которые, возможно, собираются начать наступление на Харьков и Купянск. Поэтому есть смысл в осуществлении атак в этом районе", - уверена Мирон.

С этим мнением соглашается и эксперт Института исследований внешней политики (FPRI) в Филадельфии Филипп Василевски. "Это также и психологическая операция по дискредитации Путина на фоне только что прошедших выборов, чтобы показать, что его обещание о том, что эта война не затронет обычного россиянина, не соответствует действительности", - говорит Василевски и добавляет, что операции в российских приграничных областях "подрывают утверждение Кремля о том, что все россияне поддерживают эту войну, поскольку в этих атаках мы имеем дело с тремя российскими добровольческими формированиями, воюющими на стороне Украины".

Государственная граница РФ как продолжение линии фронта?

О том, что атаки на территории Белгородской и Курской областей сорвали планы масштабного российского наступления, заявили сами представители российских добровольческих формирований, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время пресс-конференции в Киеве на этой неделе. "Мы смогли перенести полномасштабные боевые действия на территорию врага. Если раньше мы говорили, что государственная граница РФ превратилась в укрепленную зону, то сейчас это продолжение линии фронта", - сказал командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин.

Маркус Райснер в этой связи обращается к терминологии политической философии, называя эту тактику макиавеллизмом - когда цель оправдывает средства. По словам же киевского политолога Владимира Фесенко, это вынужденная реакция и отклик на запросы общественности в Украине. "Это ответ на регулярные массированные жестокие обстрелы Харькова. В Харькове ежедневно гибнут люди. Мирные люди. Харьков периодически и очень часто находится под массированными российскими обстрелами", - напоминает Фесенко.

Однако без разноуровневой координации, такой подход, даже при условии эффективности, может вызвать трения с западными союзниками, прежде всего, с США, отмечает Маркус Райснер и обращает внимание на последнюю публикацию в Financial Times от 22 марта: согласно данным издания, в Вашингтоне призвали Украину прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ из-за опасений, что они могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать Россию к атакам возмездия.

Джейк Салливан (слева) и Андрей Ермак (справа) на пресс-конференции в Киеве, 20 марта 2024 Фото: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

"США имеют стратегию на сдерживание России, а не ее уничтожение. Потому имеются опасения, что под чрезмерным давлением Россия может рухнуть или прибегнуть к использованию средств, которых мы хотели бы избежать. И это, конечно, применение ядерного оружия", - поясняет Райснер и попутно критикует данный подход американцев к сдерживанию РФ. "Они (украинцы. - Ред.) получают только то, что им нужно для борьбы, но не то, что им необходимо для победы", - критикует Райснер.

В Совете нацбезопасности США, отвечая на запрос FT, заявили, что "не поощряют" украинские удары по целям на территории России. Между тем в Киеве с необъявленным визитом побывал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он обещал работать над разблокированием в Конгрессе дальнейшей помощи ВСУ.

У войны на истощение своя динамика

В то же время украинские эксперты считают, что не следует преуменьшать значение открытия "второго фронта", пусть пока и ограниченного несколькими приграничными регионами, для хода военных действий в целом.

Так, по оценкам директора киевской Сети новых геополитических исследований (NGRN) Михаила Самуся, "у россиян сейчас лишних сил нет, лишней техники нет, у них дефицит бронетехники и военной техники, вооружения. Им надо будет какие-то подразделения перемещать, чтобы нейтрализовать эту угрозу. Сейчас они, в основном, действуют силами специального назначения. Но, думаю, им придется все же реагировать более реальными военными силами, переводить подразделения и соединения. И это возымеет эффект на фронте", - говорит Самусь, прогнозируя, что армия РФ будет терять потенциал на направлениях, где она все еще пытается наступать: Авдеевское, Бахмутское, Роботино и так далее.

Белгород после обстрелов, 17 марта 2024 года Фото: Belgorod Region Governor/dpa/picture alliance

В целом же опрошенные DW обозреватели не ожидают того, что бои на территории России вскоре перерастут в поход на Москву. Но уже сам факт перенесения войны на территорию России, эвакуации населения, по их мнению, надламывает авторитет путинского режима, создавая больше предпосылок для его падения. Если же ВСУ добьются более значительных побед на фронте, силовая вертикаль в России может зашататься, полагают эксперты.

В то же время Маркус Райснер советует в связи с этим не забывать, что "мы имеем дело с войной на истощение". А она следует своей динамике и отличается от молниеносных операций вроде "Бури в пустыне" 1991 года. В нынешних условиях, когда РФ даже несмотря на санкции наращивает мощности своего военно-промышленного комплекса, а ВСУ уже сейчас остро испытывают дефицит ракет ПВО, боеприпасов и человеческого ресурса, время играет не в пользу Украины, предупреждает австрийский военный обозреватель.

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