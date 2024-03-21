Жителей Грайворона под Белгородом просят эвакуироваться

В Белгороде при обстреле ранены пять человек. Власти Грайворона призвали всех местных жителей уехать из-за "напряженной ситуации".

Власти города Грайворон Белгородской области после очередного обстрела региона обратились к местным жителям с просьбой эвакуироваться из-за "напряженной ситуации". "Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа", - написал утром в четверг, 21 марта, глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что принять грайворонцев готовы в Ярославской области. По словам Бондарева, власти региона стараются доставлять продукты местным жителям, но это "зависит от оперативной обстановки".

При обстреле Белгорода пострадали пять человек

Ранее в тот же день белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле области, в результате которого пострадали пять человек - в больницы доставлены две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, а также два мужчины с осколочными ранениями.

По его словам, в Белгороде повреждены больше 30 квартир в шести многоквартирных домах, а также спортивный комплекс "Белгород-Арена". Кроме того, около 10 домовладений пострадали в нескольких населенных пунктах Белгородского района.

Как утверждает Минобороны РФ, над Белгородской областью были уничтожены 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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