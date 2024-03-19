Власти Белгородской области эвакуируют детей из-за обстрелов

О решении властей Белгородской области вывезти 9 тысяч детей в другие регионы РФ объявил губернатор Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия".

На фоне продолжающихся обстрелов Белгородской области власти региона приняли решение вывезти из него в другие части России около 9 тысяч детей. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" во вторник, 19 марта.

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 (марта. - Ред.) - 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена", - цитирует Гладкова агентство ТАСС .

Обстрелы Белгородской области

19 марта Белгород и Белгородская область вновь подверглись обстрелам, сообщил Гладков. По данным Минобороны РФ, атака была совершена украинской стороной с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир".

"Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью", - говорится в сообщении министерства в Telegram .

Между тем местные жители публикуют в соцсетях фотографии и видеозаписи, изображающие, как следует из постов, последствия обстрелов. Судя по этим кадрам, как минимум один снаряд прилетел во двор многоквартирного дома в Белгороде. При этом пострадало несколько припаркованных там автомобилей.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил Telegram о трех пострадавших во время последнего обстрела: "В поселке Разумное в результате попадания осколков в частный жилой дом 2 человека пострадали: у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также в поселке пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Врачи детской областной клинической больницы и городской больницы №2 оказывают всем троим раненым всю необходимую медицинскую помощь".

"По предварительным данным, в поселке Разумное различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений, несколько квартир в 5 МКД, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых сгорели", - добавил губернатор.

Ночной обстрел Воронежа

О ночном обстреле города беспилотниками сообщил и мэр Воронежа Вадим Кстенин . Он написал, что в Левобережном районе города пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания. Позже он добавил, что пострадало также остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения.

О жертвах и раненых в Воронеже не сообщается.

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