Обстрелы Белгородской области: за неделю погибли 11 человек

По данным властей Белгородской области, с 12 по 18 марта от обстрелов пострадали 93 человека, 11 из них погибли. Девять из 82 раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона.

За неделю с 12 по 18 марта в Белгородской области в результате обстрелов погибли 11 человек. Еще 82 жителя граничащего с Украиной региона получили ранения, из них девять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник, 18 марта, министр здравоохранения региона Андрей Иконников на оперативном совещании.

По его данным, в белгородской городской больнице № 2 лечатся 23 человека, в областной больнице - 17 человек, еще один пациент поступил утром 18 марта. В детской областной больнице получают медицинскую помощь два ребенка. "Некоторые пациенты требуют более длительного лечения. С федеральными центрами связались, телемедицинскую консультацию отправили. Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в федеральный центр", - указал далее Иконников.

Боевые действия в Белгородской области

За последнюю неделю усилились обстрелы Белгородской области со стороны Украины, уже третий год обороняющейся от российского полномасштабного вторжения. Кроме того, в нескольких населенных пунктах произошли бои территориальной обороны РФ с проукраинскими формированиями. В Минобороны Украины заявили, что регионы превратились "в зону активных боевых действий", а российские власти сообщили, что отразили попытку "украинской ДРГ" прорваться в Белгородскую область.

17 марта власти региона сообщили о гибели двух человек, в том числе 16-летней девушки, днем ранее погибли еще два человека. На фоне обстрелов областные власти приняли решение отменить 18 и 19 марта занятия в школах и колледжах в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах. "Это решение мы будем рекомендовать и нашим вузам", - отметил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, на 17 и 18 марта была приостановлена работа торговых центров Белгорода и Белгородского района.

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