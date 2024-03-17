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В Белгороде при обстрелах погибли два человека

Александра Иванова
17 марта 2024 г.

16-летняя девушка в Белгороде погибла в загоревшемся при обстреле частном доме. Еще одной жертвой стал мужчина, находившийся во время обстрела на парковке.

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Российские военные посыпают песком автостоянку около поврежденным обстрелом легковых автомобилей в Белгороде, 17 марта 2024 года
Российские военные на месте обстрела в БелгородеФото: Belgorod Region Governor/dpa/picture alliance

В Белгороде жертвами обстрелов в воскресенье, 17 марта, стали два человека. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, утром погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме, загоревшемся при попадании снаряда. Во второй половине дня скончался от ран мужчина, находившийся во время обстрела на парковке.

По данным губернатора, 11 человек получили при обстрелах ранения различной степени тяжести. "8 человек находятся в городской больнице №2. В самом тяжелом состоянии - женщина с осколочным ранением грудной клетки", - указал Гладков.

В Белгороде разрушения выявлены в 36 квартирах 17 домов, 9 частных домовладениях, на трех хозяйственных субъектах, отметил далее губернатор. Кроме того, повреждены 12 автомобилей, добавил глава региона.

Жители города также выложили в Telegram фото и видеозаписи с последствиями обстрелов. "Слава Богу, детей нет дома", - говорит женщина, заснявшая на телефон осколки оконного стекла, выбитого при обстреле и разбросанные по детской комнате в квартире.

Накануне в Белгороде при воздушной атаке погибли два человека, мужчина и женщина. Еще трое получили тогда ранения.

Закрытие школ и торговых центров

На фоне обстрелов власти региона приняли решение отменить 18 и 19 марта занятия в школах и колледжах в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах. "Это решение мы будем рекомендовать и нашим вузам", - отметил Гладков. Кроме того, на 17 и 18 марта была приостановлена работа торговых центров Белгорода и Белгородского района.

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