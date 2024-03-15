Как в соцсетях Белгорода и Курска отреагировали на обстрелы

Несмотря на сообщения о боестолкновениях в приграничных регионах России, там продолжают проводить выборы президента РФ. У жителей это вызывает противоположные эмоции.

В первый день голосования на выборах президента РФ два приграничных региона России подверглись обстрелу, а в нескольких населенных пунктах произошли бои теробороны РФ с проукраинскими формированиями, называемыми официальными СМИ в России "диверсионными группами". В Минобороны Украины в пятницу заявили, что регионы превратились "в зону активных боевых действий", а российские власти сообщили, что отразили попытку "украинской ДРГ" прорваться в Белгородскую область.

DW изучила соцсети Белгорода и Курска. Как правило, информации о проникновении вооруженных групп на российскую территорию нет, зато есть множество видео с разрушениями от обстрелов и новости о задержании "диверсантов". Некоторые пользователи, по их словам, думают над тем, чтобы отказаться от участия в избирательном процессе.

Боестолкновения в Курской и Белгородской областях начались 14 марта

Ответственность за нападение на российские регионы еще 14 марта взяли легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон - отряды из граждан РФ, воюющие на стороне Украины. Несмотря на то, что ПВО в Белгородской области, по официальным заявлениям властей, эффективно сбивают реактивные снаряды, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и двух раненых жителях. Под аналогичные обстрелы попали и населенные пункты в Курской области.

В Telegram-канале легион "Свобода Россия" опубликовал пост с предупреждением местных жителей о планируемых обстрелах: "В течении ближайшего часа будет произведен массированный удар по военным объектам в городе Белгород. Призываем местных жителей немедленно пройти в надежные укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки". Легион опубликовал и несколько видео, в описании которых сказано, что удалось уничтожить российский бронетранспортер и склады с боеприпасами. Подтвердить подлинность этих видео в условиях войны невозможно.

В соцсетях Белгорода и Курска публикуют последствия обстрелов

При этом в белгородских пабликах публикуют иное видео: последствия обстрелов жилых домов, трасс, а также прилет в микроавтобус "Газель", припаркованный в жилом квартале Белгорода. Один из пользователей опубликовал кадры своей машины: в лобовое стекло влетел осколок и чудом не задел его голову, застряв в крыше. Во время обстрела, как утверждается в публикации, он находился в машине.

Утром 15 марта о посещении избирательных пунктов отчитались губернаторы регионов - Вячеслав Гладков и Роман Старовойт. Каждый из них призвал жителей последовать их примеру. "Все возможные меры безопасности приняты", - написал в своем Telegram-канале Старовойт, уточнив, что жители могут обратиться в свои участковые избирательные комиссии с заявлением о голосовании на дому. "Мы много готовились, и надеюсь, что все пройдет без замечаний", - написал в своем Telegram-канале Гладков.

Возможность оставить комментарий в Telegram-каналах закрыта, как и в большинстве пабликов Белгорода в соцсети "ВКонтакте". Наряду с предупреждениями о ракетной опасности и призывом оставаться дома там появляются новости о ходе проведения президентских выборов и призывом "проголосовать за Россию".

Местные жители сообщают о переводе голосования в режим "надомного"

В группах и каналах, где возможность комментариев сохранилась, появляются комментарии с сочувствием пострадавшим, редко - антивоенные призывы. Некоторые пользователи сообщают, что в нескольких районах Белгорода организовано надомное голосование: "На Есенина домой приходили, предлагали голосовать на дому. Буквально час назад". Одна из пользовательниц пишет, что ей страшно идти на избирательный пункт.

Иногда встречаются панические комментарии: "Что-то по телеку бьют хохлов успешно, а нас как бомбили так и бомбят, и люди мирные гибнут и дети тоже". Можно найти и недовольство официальными заявлениями местных властей: "Что самое интересное, все ракеты сбили. Но что тогда попало в "Газель"? Был явный прилет снаряда".

Жители регионов обсуждают сообщения о диверсантах

Под сообщениями официальных властей об уничтожении "195 диверсантов и пяти танков" в Белгородской области комментариев не так много, в отличие от публикации о задержании "диверсантки". Она, как утверждают российские спецслужбы, готовилась подорвать железнодорожные пути на территории Белгородской области. Ей грозит до 25 лет тюрьмы. Часть пользователей соцсетей призвали к "пожизненному наказанию" или "расстрелу" девушки. "Нельзя было впускать в Россию украинцев, они все без исключения озлоблены на россиян", - написала пользовательница по имени Ольга.

В группе "Курск" ("Типичный Курск") местные жители обсуждают публикацию о раненых детях при обстреле в Белгородской области. В этой новости, подлинность которой подтвердить пока невозможно, утверждается, что 9-летний мальчик закрыл своим телом 9-месячную сестру при попадании снаряда в их дом. Часть пользователей, оправдывающие вторжение в Украину, призывают "мстить ВСУ" и настаивают на продолжении военных действий в соседней стране из-за расширения НАТО. Другие пользователи задаются вопросом, какие цели преследует "СВО". "Факт в том, что до начала СВО не было ни одного прилета со стороны Украины!" - написал один из пользователей.

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