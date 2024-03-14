В РФ сообщили о боях с "диверсантами" в приграничных районах

По сообщениям российских "военкоров", ожесточенные бои идут в Белгородской и Курской областях. Минобороны РФ утверждает, что попытка прорыва сорвана.

Российские "военкоры" в четверг, 14 марта, сообщили о новых попытках прорыва "украинских диверсантов" на территорию Белгородской и Курской областей РФ. "Военкор" Александр Коц и прокремлевский Telegram-канал Mash утверждают, что украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Белгородской области, а в районе села Сподарюшино шел бой.

Коц со ссылкой на "непосредственного участника" боя пишет, что российские военные отражают атаку на пограничный пост Сподарюшино. "Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП Bradley, работают авиация, РСЗО. На населенном пункте Козинки - напротив Великая Писаревка - оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой", - цитирует собеседника "военкор".

По данным телеграм-канала Shot, группа из 30 "диверсантов" подошла к Сподарюшино со стороны деревни Поповка Сумской области Украины. Канал утверждает, что убиты 12 членов ДРГ и уничтожены две БМП Bradley. О бое в районе Сподарюшино сообщает и проект WarGonzo "военкора" Семена Пегова. Проект утверждает, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли первую попытку "диверсантов" проникнуть на территорию РФ в районе поселка Теткино Курской области.

Попытки прорыва в Курской области

Информацию о боях в районе Теткино подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, российские военные и пограничники "не позволили и не позволят" "диверсантам" проникнуть на территорию РФ.

Агентство РИА "Новости" сообщило, что Росгвардейцы ведут бой вместе с военными и сотрудниками погрануправления ФСБ, "отражая атаку вражеских диверсантов в Курской области".

Ситуация в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По словам губернатора, в результате обстрела Белгорода погибла женщина, еще шесть человек ранены.

Telegram-канал "Два майора" выложил кадры со звуком стрелкового боя в Грайвороне Белгородской области.

Заявление министерства обороны России

Министерство обороны РФ заявило, что очередная попытка ВСУ прорваться на территорию России, "уничтожены до 195 украинских военных, а также пять танков, четыре ББМ".

Представители формирований, которые воюют на стороне Украины и ранее проникали на территорию РФ, - легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) - не сообщали о боях в приграничных регионах России.

Бои в российском приграничье 12 марта

12 марта в приграничных районах Белгородской и Курской областей произошли бои между российскими военными и бойцами легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", которые воюют на стороне Украины.

Представители формирований заявляли, что им удалось пересечь границу и бои велись на территории России. В то же время Минобороны РФ утверждало, что российские военные не допустили нарушений государственной границы, убив 234 диверсанта. 13 марта представители легиона "Свобода России" утверждали, что остаются на территории Курской области.

На фоне постоянных обстрелов Белгородской и Курской областей представители легиона "Свобода России" и РДК призывали жителей региона эвакуироваться, предупредив, что будут наноситься удары по военным объектам на приграничных территориях, а также в Белгороде и Курске. Формирования назвали такие удары ответом на непрекращающиеся обстрелы украинских городов со стороны войск РФ.

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