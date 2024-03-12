С территории Украины предпринята попытка прорыва в Россию

Сформированные из россиян украинские отряды заявили об атаке на приграничные районы Белгородской и Курской областей.

В России была зафиксирована попытка прорыва с территории Украины - сформированные из россиян украинские воинские подразделения в ночь на вторник, 12 марта, атаковали приграничные районы Белгородской и Курской областей, сообщили российские и украинские источники. Перед этим украинские дроны атаковали цели сразу в девяти регионах. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попытке прорыва группы "украинских диверсантов".

"Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы. Был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было", - заявил он. По словам Старовойта, ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области, один человек в Теткино легко ранен, во время "неспокойной ночи" были сбиты 11 украинских беспилотников. "До сих пор не снята ракетная опасность", - добавил губернатор.

По сведениям Telegram-канала Baza, во время боя в районе Теткино были ранены два человека.

Попытка прорыва в Белгородской области

В Белгородской области вооруженные группы на пикапах попытались прорвать границу при поддержке минометного и артиллерийского огня, сообщил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным канала, в подразделении было около 50 человек, и после обстрела с российской стороны они отошли на исходные позиции.

По данным канала "Сладков+", прорывавшиеся со стороны Украины отряды использовали пикапы и бронетехнику. Канал "Старше Эдды" пишет об использовании танков, а "Два майора" - о трех БТРах. "Сладков+" сообщил об уничтожении нескольких единиц бронетехники, а канал "Два майора" написал, что бронетехнику остановили у государственной границы. Прорвать границу диверсантам не удалось, отмечает и "Сладков+".

В ФСБ России сообщили, что при попытке прорыва в Белгородскую и Курскую области были уничтожены 100 человек, 6 танков, САУ Caesar, 20 бронемашин противника. В спецслужбе опровергли сведения о заходе вооруженных отрядов в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

Минобороны подтвердило атаки

Минобороны России подтвердило атаки, сообщив, что была "сорвана попытка осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях". Ответственность за рейд российская сторона возложила на Украину. Военные при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения "около трех часов утра по Москве, после интенсивного обстрела гражданских объектов", говорится в сообщении ведомства. Атака развивалась на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

"Кроме того, с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен", - заявили в Минобороны. Ведомство утверждает, что были убиты 60 украинских военных, уничтожены пять танков и бронетранспортер.

Видеоролики легиона "Свобода России"

Ответственность за рейд в приграничный российский регион взял на себя легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины. Военные опубликовали видео, из которого следует, что атака была связана с выборами президента РФ ("Легион идет на выборы").

Позднее было выложено еще одно видео, на котором, как утверждается, заснято пересечение границы на как минимум трех танках.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, которого связывают с деятельностью легиона "Свобода России", написал, что легион, а также "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" перешли границу и взяли под полный контроль населенный пункт Лозовая Рудка. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов сообщил, что эти подразделения действуют самостоятельно.

Удары украинских дронов

За несколько часов до попытки прорыва власти девяти регионов России сообщили об атаке беспилотников. Дроны атаковали Белгородскую, Орловскую, Нижегородскую, Курскую, Воронежскую, Тульскую, Брянскую, Ленинградскую и Московскую области. В Нижегородской и Орловской областях от ударов пострадали топливные объекты.

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