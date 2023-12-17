В Белгородской области прошел бой с украинской ДРГ

По данным Вячеслава Гладкова, в селе Теребрено на границе с Украиной прошел стрелковый бой с украинскими военными. Baza сообщает, что в белгородском селе находилась украинская диверсионная группа.

В Белгородской области близ границы с Украиной прошел бой с украинскими военными, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - написал он в Telegram в воскресенье, 17 декабря.

По данным Гладкова, в результате обстрелов в нескольких селах Белгородской области повреждены линии электропередачи. "Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - указывается далее в заявлении.

Позже Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждения получили один частный жилой дом и беседка.

Ряд российских СМИ сообщил, что в нападении принимало участие около 20 человек.

Baza: Идет стрелковый бой с украинской ДРГ

В свою очередь Telegram-канал Baza написал, что на территории Белгородской области российские военные ведут стрелковый бой c украинской диверсионной группой. По его данным, выстрелы слышны на границе села Теребрено Краснояружского района, бой начался около 11 часов. Жителей села, в котором проживают около 200 человек не эвакуировали, они прячутся в укрытиях.

ГУР: Нападавшие уничтожили взводный опорный пункт российских войск

В Telegram-канале украиского ГУР говорится: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области. В результате атаки, которую совершили противники кремлевского режима на Белгородщине, уничтожен взводный опорный пункт российских войск. Неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона. Так, по приказу местных командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам".

Украинские диверсионные группы с начала полномасштабного российского вторжения уже неоднократно заходили на территорию Белгородской области и других регионов РФ и вели там боевые действия. Ответственность за них брали "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", воюющие на стороне Украины. В июне 2023 года, по данным некоторых СМИ, они временно взяли под контроль ряд сел в Грайворонском районе Белгородской области. О боях в Теребрено они пока ничего не сообщали.

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