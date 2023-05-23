События второго дня боестолкновений в Белгородской области

На второй день после проникновения на территорию Белгородской области из Украины "диверсионно-разведывательных групп", как их называют российские власти, во вторник, 23 мая, в регионе продолжались боестолкновения. Минобороны РФ заявило о полном разгроме "диверсантов". Режим контртеррористической операции отменен. Украинские власти утверждают, что Киев никоим образом не причастен к ситуации в приграничных районах России.

С утра в Белгородской области продолжалась "контртеррористическая операция" против вооруженных групп. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что с утра села Грайворонского городского округа продолжали находиться под "многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом", при этом там идет "зачистка территории министерством обороны вместе с силовыми структурами".

Заявления РДК и Легиона "Свобода России"

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК), по их собственным утверждениям, захватили технику российских военнослужащих и опубликовали соответствующее видео. Кроме того, в соцсетях появилось фото, как утверждается, с пленным российским военным и двумя бойцами, держащими флаг "Белгородской народной республики".

Легион "Свобода России" заявил, что "продолжает освобождать Белгородскую область" вместе с "Русским добровольческим корпусом". "Армия РФ ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие и не побоявшихся в открытую пойти против режима Москвы за свободное будущее России. В очередной раз разрушен миф о том, что граждане РФ в безопасности и РФ сильна, по факту - власти годами просто разворовывали бюджет и врали, что все хорошо. Резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет - все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. РФ абсолютно не защищена", - говорится в Telegram-канале формирования.

Идентификация некоторых участников атаки

Создатель Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев рассказал в интервью Майклу Наки , что на опубликованных видеозаписях можно опознать несколько человек. Так, один из участников "РДК" - известный в ультраправой среде лидер неонацистской блэк-метал-группы М8Л8ТХ (расшифровывается как "Молот Гитлера") 38-летний Алексей Лёвкин.

Другой участник Илья Богданов, который был замечен на видео с захваченным БТР, ранее служил в погранслужбе ФСБ и участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а в 2014 году уехал на территорию Украины и попал в Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" (ДУК ПС), где участвовал в боях, в том числе за Донецкий аэропорт.

Один из участников видео Легиона "Свобода России" идентифицирован как Алексей Долгов, который когда-то служил в российской армии, а затем жил в Первомайске (с 2014 года под контролем "ЛНР"). После 2014 года он бывал в российском Тольятти, в соцсетях лайкал посты прокремлевских журналистов. В 2022 году Долгов опубликовал в соцсети "Одноклассники" фотографию из пригорода Киева с комментарием, что эти места "сейчас актуальны для защиты".

Мионобороны РФ заявило о разгроме диверсантов

В середине дня Минобороны РФ заявило, что "украинские формирования", вторгшиеся на территорию Белгородской области, "заблокированы и разгромлены", в операции участвовала "авиация, артиллерия и подразделения Западного военного округа". По данным ведомства, убиты более 70 участников "вторжения", уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. "Остатки украинских формирований отброшены из Белгородской области на территорию Украины, где наносились удары до их полной ликвидации", - утверждает российское министерство.

Эвакуированные, погибшие и раненые

После этого белгородский губернатор объявил об отмене режима контртеррористической операции, введенного накануне. Тем не менее он не рекомендовал эвакуированным местным жителям пока возвращаться в свои дома. По информации Гладкова, из приграничных сел Глотово и Козинка вывезены около 100 человек, в том числе лежачие и дети. Гладков также сообщил о двух погибших местных жителях и 12 раненых.

Какие силы принимали участие с обеих сторон

Достоверной информации о численности сил, участвовавших в столкновениях, нет. По данным издания "Новая газета. Европа", после "вторжения ДРГ" в Белгородскую область были стянуты силы около 3200 бойцов мотострелковых подразделений и около 1 тысячи бойцов армейского спецназа, а также 60 единиц техники. В регион были направлены сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ЦСН ФСБ, сообщило издание со ссылкой на информированный источник.

В то же время РБК со ссылкой на собеседников в региональном управлении российского МВД и территориальном отделе полиции пишет, что во вторжении принимали участие "десять единиц бронетехники и группа пехоты ВСУ неустановленной численности".

СКР возбудил уголовное дело

В связи с событиями в Белгородской области близ границы с Украиной Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, уничтожении или повреждении имущества и о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил "глубокую обеспокоенность" боевыми действиями в Белгородской области. "Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений", - заявил он журналистам.

Реакция Киева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев никоим образом не причастен к ситуации в Белгородской области, а ответственность за происходящее возложил на россиян, которые "пришли бороться с тьмой" в России. "Они русские, это их страна, и они имеют право там быть. Есть некоторые россияне, которые на стороне света и которые пошли бороться с тьмой, которая сейчас существует в России", - подчеркнул он в интервью CNN.

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