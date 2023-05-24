Унижение для Кремля: СМИ ФРГ о боях в Белгородской области

Вторжение российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, в Белгородскую область, могло быть и актом психологической войны, и отвлекающей операцией. Реакция немецкой прессы - у DW.

Вторжение на территорию Белгородской области "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", состоящих из российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, не осталась без внимания немецких СМИ. В большинстве публикаций упор делается на том, что эта атака унизила Кремль, в очередной раз продемонстрировав "насколько плохо и небрежно организованы российские силы безопасности", как написала газета Süddeutsche Zeitung.

Süddeutsche Zeitung: "Это послание Кремлю"

Издание обращает внимание на реакцию Москвы на случившееся. "Тот факт, что им удалось занять российские деревни, пусть даже временно, более чем просто неприятность для Кремля. Поэтому в Москве были предприняты усилия для того, чтобы инцидент выглядел как нечто вызывающее беспокойство, но не угрозу", - указывает автор статьи, анализируя то, как прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналист считает, что вторжение в Белгородскую область может преследовать различные цели. Например, быть частью украинской психологической войны: "Это послание Кремлю, а также российскому народу: вы не неуязвимы". Кроме того, в преддверии украинского наступления операция может иметь отвлекающее значение. "Это, помимо прочего, заставит Россию направить больше солдат к своей собственной границе. И их не хватит вдоль российских линий обороны на оккупированных территориях Украины", - полагает Süddeutsche Zeitung.

Allgemeine Zeitung: Не стоит приуменьшать эффект операции

С тем, что операция "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области могла стать частью психологической войны Киева против Москвы, согласны и журналисты газеты Allgemeine Zeitung из Майнца. Они обращают внимание на то, что атака была проведена "вскоре после того, как Кремль объявил о взятии Бахмута, бои за который продолжались несколько месяцев".

На одном из подбитых автомобилей надпись "За Бахмут". Фото распространило Минобороны РФ Фото: Russian Defence Ministry/TASS/picture alliance

"Давно известно, что украинское весеннее наступление, о котором так часто говорят, не сводится только к переброске войск. Само объявление о наступлении со всеми его перипетиями в последние несколько недель также должно вызвать неуверенность у противника. Сейчас перед Россией, в первую очередь, стоит вопрос о том, нужно ли ей укреплять свои границы - в то время как значительные части армии воюют в Украине", - пишет Allgemeine Zeitung.

Tagesspiegel: Часть наступательной стратегии Украины

Вопросом, какие стратегические последствия могут иметь бои на Белгородщине, задается издание Tagesspiegel . "Пока речь идет лишь о небольшом наступлении, которое, возможно, уже отбито", - констатирует издание. И добавляет, что высокий уровень общественного внимания, привлеченного к двухдневным боестолкновениям на российской территории, усиливает давление на Москву с целью принудить ее лучше охранять другие регионы вблизи границы.

Американский бронеавтомобиль, захваченный военными РФ в ходе боев на Белгородщине Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/ via REUTERS

"Эта атака, похожая на высадку десанта, призвана заставить Россию переместить войска и связать оперативные резервы", - заявил Tagesspiegel военный эксперт Франц-Штефан Гади (Franz-Stefan Gady), по мнению которого бои в Белгородской области стала частью более широкой наступательной стратегии Украины.

Газета также обращает внимание и на реакцию официального Вашингтона на произошедшее. "Мы ясно дали понять украинцам, что не содействуем и не поощряем нападения за пределами границ Украины", - цитирует Tagesspiegel представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера. Его высказывание связано с тем, что на видеозаписи предполагаемого пересечения границы видны бойцы "Легиона" в американских бронированных автомобилях MRAP и Humvee, более известных в России как "Хаммер".

Die Welt: Мы освобождаем свою страну

Объяснение тому, каким образом американская техника могла оказаться у бойцов, вторгшихся в Белгородскую область, дал в комментарии газете Die Welt бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, называющий себя политическим координатораом военнизированного крыла российской оппозиции, представители которого защищают Украину с оружием в руках.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарева с представителями российской вооруженной оппозиции Фото: Olexandr Savitski/DW

По его словам, российско-украинская граница почти не охраняется, потому что в Москве рассчитывают на Запад, который не допустит проникновения подразделений Украины на российскую территорию. "Но русские никогда не обещали Западу не освобождать свою собственную страну. И мы делаем это прямо сейчас", - цитирует Пономарева Die Welt.

Kölnische Rundschau: Враг моего врага - мой друг

Издание Kölnische Rundschau , наоборот, считает, что вторжение в Белгородскую область стало свидетельством того, что "прежнее условие о недопустимости использования западной военной техники на российской территории" смягчается. И "Москве не стоит удивляться: тот, кто начинает войну, по международному праву делает свою собственную территорию зоной боевых действий", уточняет автор.

Отдельно он возвращается к бойцам "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". По его мнению, Украина, "в соответствии с девизом "враг моего врага - мой друг", терпит на своей территории людей, которым действительно нечего делать в стране-кандидате в члены ЕС и НАТО. По той причине, что часть российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, придерживаются идеолоии экстремизма. "В преддверии крупного украинского наступления они могут показаться полезными. В долгосрочной перспективе - могут стать опасными", - предупреждает Kölnische Rundschau.

И приходит к неожиданному выводу. По мнению газеты, игра в освобождение "когда-то украинского города Белгород" должна дать пищу для размышления рационально мыслящим политикам в Москве. "В ходе русской истории - взять тот же Белгород - границы менялись многократно, и это могло бы оправдать любую войну на Кавказе или в Центральной и Восточной Азии. Только всеобщее признание границ по состоянию на 1991 год, соответствующее международному праву, может гарантировать безопасность России", - подводит итог автор публикации.

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