При обстрелах Белгорода погибла женщина

По словам губернатора Белгородской области, в результате двух серий обстрелов Белгорода погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram днем в четверг, 14 марта, что в результате взрыва в Белгороде "автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет". От полученных травм женщина скончалась на месте, уточнил он.

Всего в результате обстрела в городе пострадали трое человек - две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча были доставлены в городскую больницу, сообщил Гладков. По данным губернатора, система ПВО днем отразила "10 воздушных целей на подлете к городу".

"Различные повреждения выявлены в нескольких квартирах 8 многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах, - написал Гладков. - По предварительным данным, повреждено 13 автомобилей".

В центре Белгорода произошел взрыв

Днем жители Белгорода сообщили о взрыве в центре города. По данным Baza, взрыв произошел в районе вокзала. Местные паблики публиковали фото столба дыма, поднимающегося над городом. Кроме того, очевидцы заявили о взрыве снаряда рядом с автомобилем на Донецкой улице.

Представители вооруженных формирований, участвующие в боевых действиях на стороне Украины - легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) - ранее предупреждали, что будут наносить удары по военным объектам Курской, Белгородской и Брянской областей. Вскоре после этого в Белгороде была объявлена ракетная опасность. "Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - написало МЧС Белгородской области. После взрыва ее отменили.

Министерство обороны России сообщило о налете дронов минувшей ночью и утром и отчиталось об уничтожении 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями. Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Смотрите также: