В Белгороде из-за атаки беспилотника пострадали 4 человека

Как сообщает мэрия Белгорода, одна из пострадавших в результате атаки беспилотника находится в тяжелом состоянии. В здании мэрии повреждены окна и фасад.

В результате атаки беспилотника в Белгороде было повреждено здание городской администрации, сообщили местные власти во вторник, 12 марта. По данным мэрии, из-за взрыва БПЛА пострадали четыре человека, одна из сотрудниц находится в тяжелом состоянии.

Как рассказал мэр города Валентин Демидов, двоих пострадавших госпитализировали в белгородские медучреждения. Одна из женщин получила осколочные ранения головы, грудной клетки и конечностей, ее состояние оценивается как тяжелое. Вторая сотрудница мэрии также получила осколочные ранения головы, она находится в состоянии средней тяжести. Еще двоим пострадавшим оказали помощь на месте.

По словам Демидова, в здании мэрии повреждено 36 окон, также пострадали фасад и входная группа. Специалисты уже приступили к восстановлению здания.

Россия подверглась масштабной атаке дронов

Во вторник, 12 марта, 10 регионов России подверглись атаке беспилотников. По данным российского Минобороны, всего за ночь было перехвачено 25 БПЛА над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областей. Кроме того, от местных властей поступали сообщения о налетах дронов в Ростовской, Нижегородской и Воронежской областях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в деревне Шебекино. Беспилотники также ударили по нефтехранилищу в Орле и нефтебазе в Нижегородской области. На обоих объектах в результате взрывов начался пожар.

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