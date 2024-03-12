Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: есть погибшие

Российская ракета попала в девятиэтажное здание в Кривом Роге, в результате погибли не менее трех человек, около 40 ранены. Спасатели ищут людей под завалами. Зеленский пообещал РФ возмездие.

В результате нового удара РФ по Кривому Рогу Днепропетровской области Украины во вторник, 12 марта, пострадал девятиэтажный жилой дом. Погибли три человека - две женщины и мужчина, еще около 40 человек получили ранения, из них 10 детей, сообщил по окончанию поисково-спасательной операции председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. В больницы доставлены 17 раненых взрослых и 9 детей, из них 4 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, еще одна женщина - в крайне тяжелом, написал он в Telegram.

"В результате удара возникли пожары в жилых домах. На место были направлены спасатели, все оперативные и коммунальные службы, специализированная техника, также привлечена коммунальная техника. Пожары в домах локализованы. В настоящее время девять жителей удалось спасти из-под завалов", - рассказал Вилкул. По его данным, в жилых домах и магазинах повреждены стены и крыши, выбиты окна. Последствия российской атаки устраняются.

Ранее Вилкул сообщил, что в Кривом Роге зафиксированы по меньшей мере три попадания. "В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. ГСЧС гасит пожары. Скорая помощь работает", - добавил он. Как пишет издание "Украинская правда", удар был совершен управляемой авиационной ракетой Х-59, обломки которой упали на многоэтажку.

Кроме того, по данным Вилкула, еще один ракетный удар россияне совершили по крыше многоэтажки в Металлургическом районе Кривого Рога.

Зеленский пообещал ответные действия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом числе раненых из-за российской ракетной атаки, в результате которой разрушилась часть девятиэтажного дома, обвалились перекрытия между этажами и возник пожар. "Работы будут продолжаться сколько нужно. Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех нуждающихся", - указал он.

Зеленский также пообещал ответные действия в отношении РФ, развязавшей войну против его страны. "Они в Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины - для разных народов наши действия сейчас спасительны", - заявил он.

Смотрите также: