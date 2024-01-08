Россия вновь подвергла Украину массированному обстрелу

В Кривом Роге под обстрел попал торговый центр, в Харьковской и Запорожской областях повреждены жилые дома. Не менее четырех человек погибли.

Российская армия вновь атаковала Украину высокоскоростными аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и другим оружием. В ночь на понедельник, 8 января, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракет российскими самолетами стратегической авиации. С аэродромов в Нижегородской и Мурманской областях в воздух поднялись 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 4 Миг-31К. Кроме того, зафиксированы пуски ракет из района акватории Каспийского моря.

ВСУ сбили 8 ударных дронов и 18 ракет

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе новой массированной атаки по Украине россияне применили крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты, а также ударные БПЛА. По их данным, в общей сложности ВС РФ выпустили 59 средств воздушного нападения. Среди прочего, в ВСУ зафиксировали 8 ударных дронов типа "Shahed-136/131" из Приморско-Ахтарска, 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области, а также 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые были выпущены с самолетов МиГ-31К, стартовавших с аэродромов в Рязани и Тамбове.

Кроме того, для совершения атаки Россия использовала 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные 11 стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС в районе Энгельса, 8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области, 6 баллистических ракет "Искандер-М" с территории аннексированного Крыма, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П, запущенные с самолетов тактической авиации в Белгородской области, отмечается в Telegram.

По данным ВСУ, были уничтожены 8 дронов "Shahed-136/131" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. При этом целью атаки являлись объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты. "На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям", - отметили в Воздушных силах.

Не менее четырех погибших

В результате обстрела в разных регионах Украины погибли не менее четырех человек, в том числе два человека в Хмельницкой области и по одному - в Харьковской области и в Кривом Роге. Пострадали не менее 33 человек, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Сообщения о взрывах в целом ряде украинских городовпоявились ранним утром. В частности, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что россияне нанесли не менее четырех ударов по Харькову. "Тип вооружения устанавливается. На эту минуту - без пострадавших", - написал он в Telegram-канале . Среди прочего зафиксировано попадание в частный дом в городе Змиёв Чугуевского района, повреждены предприятие и учебное заведение, ранена 53-летняя женщина, указал Синегубов. Под завалами остается один человек. Позже власти сообщили, что находившаяся под завалами женщина погибла.

Кроме того, взрывы раздались в Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Одесской и Житомирской областях. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город находится под массированной ракетной атакой. Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Хмельницкой области. Украинские новостные каналы сообщили о пожаре в торговом центре в Кривом Роге, а также о пострадавших в Запорожье, в этом городе ракеты попали в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

Мэр города Новомосковск Днепропетровской области Сергей Резник сообщил, что в результате ракетной атаки повреждены несколько жилых домов, пострадали 20 человек в том числе дети, погибших не было. "Это утро для нас - недоброе", написал Резник в Telegram-канале.

В Одесской и Николаевской областях сбиты 8 ударных дронов

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал, что Одесскую область атаковали ударными беспилотниками, при этом семь БПЛА были уничтожены силы ПВО. "В Одесском районе рухнули обломки одного из сбитых беспилотников. Вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Разрушений и пострадавших нет", - указал он в Telegram-канале .

Силы обороны юга Украины сообщили, что подразделения ПВО сбили все 8 российских дронов типа "Shahed-131/136", выпущенные из акватории Черного моря по Одесской и Николаевской областям. Обломки одного из беспилотников упали на открытой территории Одесского района, в результате возник пожар, который был потушен, указывается далее в Telegram .

По данным Воздушных сил ВСУ, ракеты были направлены и на западные регионы Украины. В частности, зафиксирован пролет ракеты через Ивано-Франковскую область в направлении Львовщины, указывается в Telegram . Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что большая часть ударов пришлась по западу Украины.

Ракетный удар по территории Украины был совершен и накануне, в ночь православного Рождества.

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