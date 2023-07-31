При ракетном ударе РФ по Кривому Рогу погибли шесть человек

Российские ракеты в Кривом Роге попали в здание университета и жилой дом, в котором обвалились несколько этажей.

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли шесть человек, ранения получили еще 75 человек, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в понедельник, 31 июля.

Две российские ракеты, выпущенные по городу утром, попали в учебный корпус университета и в жилой дом, разрушив секцию с четвертого по девятый этажи, в результате чего возник пожар. Среди пострадавших - шестеро детей. Из 22 госпитализированных человек двое находятся в тяжелом состоянии, написал Лысак. Среди погибших - 10-летняя девочка и ее мама. Они жили на восьмом этаже дома, в который попала ракета.

Спасательные работы на месте удара продолжаются, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Работы сложные: в разрушенном подъезде дома падали части конструкции. Мишенью террористов были также здание университета и административное здание", - написал он, уточнив, что к спасательной операции привлечены более 350 человек.

Минобороны России в утренней сводке не комментировало ракетный удар по Кривому Рогу.

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