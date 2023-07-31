Скандал с Ольгой Харлан. Как отреагировали в Германии

Поединок украинской фехтовальщицы Харлан с россиянкой Смирновой привлек к себе внимание и в ФРГ. DW собрала реакции немецких спортсменов, политиков и прессы на дисквалификацию спортсменки.

Украинская саблистка Ольга Харлан - одна из самых знаменитых и титулованных спортсменок Украины. 32-летняя фехтовальщица завоевала для страны сотни медалей, в том числе, "золото" Олимпийских игр. Она шесть раз становилась победительницей чемпионата мира, восемь раз - чемпионата Европы и дважды - Европейских игр. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Харлан стала первой украинской спортсменкой, которая вышла на одну спортивную площадку против атлета из России (не считая теннисных турниров).

Победив российскую фехтовальщицу Анну Смирнову 27 июля в индивидуальном соревновании в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, проходившему в Италии, Харлан отказалась пожать ей руку после окончания поединка. Это решение закончилось скандалом: Смирнова подала протест из-за "проявления неуважения со стороны соперницы", но рефери протест не удовлетворил. Россиянка блокировала дорожку в течение 50 минут, демонстрируя свою обиду и требуя рукопожатия. В конце концов, Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан.

Однако уже на следующий день FIE приостановила дисквалификацию, позволив Харлан выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане, который необходим для квалификации на Олимпиаде 2024 года в Париже. Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Харлан выделят дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если она не сможет отобраться на Игры из-за утраченных баллов в результате дисквалификации с чемпионата мира.

Решение дисквалифицировать Харлан возмутило немецких спортсменов

Поединок Ольги Харлан с соперницей из России и последующая за ним дисквалификация украинской спортсменки привлекли широкое международное внимание. За этой ситуацией внимательно следили и в Германии.

Немецкие спортсмены не скрывали своего возмущения по поводу решения Международной федерации фехтования (FIE) о дисквалификации Харлан. "Мы ожидали большей тактичности при принятии решений такого масштаба, как дисквалификация", - заявил в пятницу, 28 июля, Немецкий союз фехтовальщиков (DFeB). В документе обращается внимание на то, что украинская спортсменка "четко дала понять, что готова завершить поединок соприкосновением клинков". Именно такое приветствие было принято во время пандемии.

Ольга Харлан Фото: Tadashi Miyamoto/AFLOSPORT/IMAGO

"То, что она вышла на старт, несмотря на войну России, которая нарушает международное право, и что (украинская. - Ред.) федерация ей это позволила, мы рассматриваем как мощный человечный и спортивный жест, которому Международная федерация фехтования своим решением нанесла тяжкий вред", - отмечается в заявлении немецкой федерации. Протест украинской федерации против дисквалификации украинской саблистки назван в нем правильным.

Немецкая саблистка Леа Крюгер (Lea Krüger), член организации Athletes Germany, не скрывала своего возмущения. "Тот факт, что Ольга получила черную карточку из-за отказа пожать руку, шокировал меня", - призналась она в интервью FAZ. Все знают предысторию политической ситуации в Украине, сказала спортсменка, добавив, что "всего три недели назад на фронте погиб украинский фехтовальщик". Речь идет о 34-летнем мастере спорта международного класса по фехтованию Денисе Борейко, погибшем 3 июля.

Политики в ФРГ призывают не допускать к международным соревнованиям спортсменов из РФ

Свою солидарность с украинской фехтовальщицей продемонстрировали не только немецкие спортсмены. "До этой ситуации не должно было дойти", - отметила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), как только стало известно о дисквалификации украинской спортсменки. Руководительница немецкого ведомства написала в Twitter, что "Россия сейчас не должна иметь ничего общего с международным спортом". "Полная солидарность спорта должна быть с Украиной", - подчеркнула Фезер.

Решение Харлан вызвало "полное понимание" у депутата бундестага от правящей в составе "светофорной" коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Сабине Пошманн (Sabine Poschmann). "Это было действительно нарушением правил, но я считаю, что это особый случай, прецедент, который требует политического понимания поведения украинских спортсменов. Ситуация, когда рука агрессора дотягивается еще и до спортивных площадок, может стать фатальной", - отметила в разговоре с DW немецкий депутат, входящая в парламентский комитет по вопросам спорта.

Смирнова, протестуя против решения Харлан пожать ей руку, блокировала дорожку более 50 минут Фото: Tibor Illyes/dpa/picture alliance

Пошманн призвала Международный олимпийский комитет (МОК) занять четкую позицию, чтобы на международных соревнованиях в ситуациях, сходных с той, в которой оказалась украинская фехтовальщица, подобные "нарушения правил" не влияли на дальнейшую судьбу украинских спортсменов.

Депутат бундестага от партии "Союз-90"/"Зеленые" Тина Винкльманн (Tina Winklmann) призвала международные спортивные федерации не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов до тех пор, пока будет продолжаться война России против Украины. По ее мнению, здесь должен проявить активность и МОК. "Решение Международной федерации фехтования о допуске к соревнованиям спортсменок и спортсменов под нейтральным флагом неверно и приводит к таким проблемам, свидетелями которых мы оказались. Мы стоим на стороне украинской спортсменки. Забрать у нее победу - это не по-спортивному, и при нынешних обстоятельствах этого даже нельзя понять", - заявила Винкльманн в разговоре с DW.

"Скандал - это дисквалификация, а не отказ пожать руку"

Поступок Харлан не удивил спортивного комментатора издания FAZ Кристофа Бекера (Christoph Becker). "Такая реакция (украинской спортсменки. - Ред.) была ожидаемой после того, как МОК потребовал от международных спортивных федераций допустить спортсменов Владимира Путина к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом", - констатировал Бекер. По его словам, в фехтовании это означает, что украинские фехтовальщики будут выходить на фехтовальную дорожку, где их ждут россияне с оружием. "МОК и федерации вроде FIE жертвуют такими, как Ольга Харлан, чтобы продать миру фикцию мира в спорте. Холодно, цинично и отвратительно", - написал комментатор FAZ.

Кристоф Бекер полагает, что российские спортсмены и в будущем сохранят свой "фирменный стиль". "Постановочное надувание губ на открытой сцене - это российская особенность. Самовиктимизация стала своеобразным фирменным стилем путинских спортсменов за годы, прошедшие с тех пор, как Россия обманула мир во время проведения у себя зимних Олимпийских игр 2014 года и многих других международных соревнований", - комментирует Бекер, напоминая о допинговых скандалах вокруг российских спортсменов.

Ольгу Харлан поддержал и журналист издания Bild Франц Йозеф Вагнер (Franz Josef Wagner). "Моя симпатия на вашей стороне!", - написал он в письме к украинской спортсменке в рубрике "Почта от Вагнера". - Вас дисквалифицировали, поскольку вы не подали руку российской сопернице. Скандал - дисквалификация, а не ваша рука".

Вагнер напомнил, что на войне, которую Россия развязала против Украины, погибли 244 украинских спортсмена. "Город ваших родителей подвергся разрушениям. Так много детей погибло. Убиты россиянами. И здесь перед фехтовальщицей Ольгой стоит россиянка. Как можно подать руку тому, из чьей страны день и ночь летят ракеты? Она не смогла. И моя симпатия на ее стороне", - резюмирует Франц Йозеф Вагнер.

Смотрите также: