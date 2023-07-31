Скандал с Ольгой Харлан. Как отреагировали в Германии
Украинская саблистка Ольга Харлан - одна из самых знаменитых и титулованных спортсменок Украины. 32-летняя фехтовальщица завоевала для страны сотни медалей, в том числе, "золото" Олимпийских игр. Она шесть раз становилась победительницей чемпионата мира, восемь раз - чемпионата Европы и дважды - Европейских игр. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Харлан стала первой украинской спортсменкой, которая вышла на одну спортивную площадку против атлета из России (не считая теннисных турниров).
Победив российскую фехтовальщицу Анну Смирнову 27 июля в индивидуальном соревновании в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, проходившему в Италии, Харлан отказалась пожать ей руку после окончания поединка. Это решение закончилось скандалом: Смирнова подала протест из-за "проявления неуважения со стороны соперницы", но рефери протест не удовлетворил. Россиянка блокировала дорожку в течение 50 минут, демонстрируя свою обиду и требуя рукопожатия. В конце концов, Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан.
Однако уже на следующий день FIE приостановила дисквалификацию, позволив Харлан выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане, который необходим для квалификации на Олимпиаде 2024 года в Париже. Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Харлан выделят дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если она не сможет отобраться на Игры из-за утраченных баллов в результате дисквалификации с чемпионата мира.
Решение дисквалифицировать Харлан возмутило немецких спортсменов
Поединок Ольги Харлан с соперницей из России и последующая за ним дисквалификация украинской спортсменки привлекли широкое международное внимание. За этой ситуацией внимательно следили и в Германии.
Немецкие спортсмены не скрывали своего возмущения по поводу решения Международной федерации фехтования (FIE) о дисквалификации Харлан. "Мы ожидали большей тактичности при принятии решений такого масштаба, как дисквалификация", - заявил в пятницу, 28 июля, Немецкий союз фехтовальщиков (DFeB). В документе обращается внимание на то, что украинская спортсменка "четко дала понять, что готова завершить поединок соприкосновением клинков". Именно такое приветствие было принято во время пандемии.
"То, что она вышла на старт, несмотря на войну России, которая нарушает международное право, и что (украинская. - Ред.) федерация ей это позволила, мы рассматриваем как мощный человечный и спортивный жест, которому Международная федерация фехтования своим решением нанесла тяжкий вред", - отмечается в заявлении немецкой федерации. Протест украинской федерации против дисквалификации украинской саблистки назван в нем правильным.
Немецкая саблистка Леа Крюгер (Lea Krüger), член организации Athletes Germany, не скрывала своего возмущения. "Тот факт, что Ольга получила черную карточку из-за отказа пожать руку, шокировал меня", - призналась она в интервью FAZ. Все знают предысторию политической ситуации в Украине, сказала спортсменка, добавив, что "всего три недели назад на фронте погиб украинский фехтовальщик". Речь идет о 34-летнем мастере спорта международного класса по фехтованию Денисе Борейко, погибшем 3 июля.
Политики в ФРГ призывают не допускать к международным соревнованиям спортсменов из РФ
Свою солидарность с украинской фехтовальщицей продемонстрировали не только немецкие спортсмены. "До этой ситуации не должно было дойти", - отметила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), как только стало известно о дисквалификации украинской спортсменки. Руководительница немецкого ведомства написала в Twitter, что "Россия сейчас не должна иметь ничего общего с международным спортом". "Полная солидарность спорта должна быть с Украиной", - подчеркнула Фезер.
Решение Харлан вызвало "полное понимание" у депутата бундестага от правящей в составе "светофорной" коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Сабине Пошманн (Sabine Poschmann). "Это было действительно нарушением правил, но я считаю, что это особый случай, прецедент, который требует политического понимания поведения украинских спортсменов. Ситуация, когда рука агрессора дотягивается еще и до спортивных площадок, может стать фатальной", - отметила в разговоре с DW немецкий депутат, входящая в парламентский комитет по вопросам спорта.
Пошманн призвала Международный олимпийский комитет (МОК) занять четкую позицию, чтобы на международных соревнованиях в ситуациях, сходных с той, в которой оказалась украинская фехтовальщица, подобные "нарушения правил" не влияли на дальнейшую судьбу украинских спортсменов.
Депутат бундестага от партии "Союз-90"/"Зеленые" Тина Винкльманн (Tina Winklmann) призвала международные спортивные федерации не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов до тех пор, пока будет продолжаться война России против Украины. По ее мнению, здесь должен проявить активность и МОК. "Решение Международной федерации фехтования о допуске к соревнованиям спортсменок и спортсменов под нейтральным флагом неверно и приводит к таким проблемам, свидетелями которых мы оказались. Мы стоим на стороне украинской спортсменки. Забрать у нее победу - это не по-спортивному, и при нынешних обстоятельствах этого даже нельзя понять", - заявила Винкльманн в разговоре с DW.
"Скандал - это дисквалификация, а не отказ пожать руку"
Поступок Харлан не удивил спортивного комментатора издания FAZ Кристофа Бекера (Christoph Becker). "Такая реакция (украинской спортсменки. - Ред.) была ожидаемой после того, как МОК потребовал от международных спортивных федераций допустить спортсменов Владимира Путина к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом", - констатировал Бекер. По его словам, в фехтовании это означает, что украинские фехтовальщики будут выходить на фехтовальную дорожку, где их ждут россияне с оружием. "МОК и федерации вроде FIE жертвуют такими, как Ольга Харлан, чтобы продать миру фикцию мира в спорте. Холодно, цинично и отвратительно", - написал комментатор FAZ.
Кристоф Бекер полагает, что российские спортсмены и в будущем сохранят свой "фирменный стиль". "Постановочное надувание губ на открытой сцене - это российская особенность. Самовиктимизация стала своеобразным фирменным стилем путинских спортсменов за годы, прошедшие с тех пор, как Россия обманула мир во время проведения у себя зимних Олимпийских игр 2014 года и многих других международных соревнований", - комментирует Бекер, напоминая о допинговых скандалах вокруг российских спортсменов.
Ольгу Харлан поддержал и журналист издания Bild Франц Йозеф Вагнер (Franz Josef Wagner). "Моя симпатия на вашей стороне!", - написал он в письме к украинской спортсменке в рубрике "Почта от Вагнера". - Вас дисквалифицировали, поскольку вы не подали руку российской сопернице. Скандал - дисквалификация, а не ваша рука".
Вагнер напомнил, что на войне, которую Россия развязала против Украины, погибли 244 украинских спортсмена. "Город ваших родителей подвергся разрушениям. Так много детей погибло. Убиты россиянами. И здесь перед фехтовальщицей Ольгой стоит россиянка. Как можно подать руку тому, из чьей страны день и ночь летят ракеты? Она не смогла. И моя симпатия на ее стороне", - резюмирует Франц Йозеф Вагнер.
Смотрите также: