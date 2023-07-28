Украинскую саблистку Харлан обещали допустить на Олимпиаду

Дисквалификация украинской саблистки приостановлена, а МОК пообещал выделить ей дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже.

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) приостановил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан, что даст ей возможность выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане, который необходим для квалификации на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica в пятницу, 27 июля.

Кроме того, министр спорта Украины Вадим Гутцайт опубликовал копию письма от Международного олимпийского комитета (МОК) , в котором говорится, что Харлан выделят дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если она не сможет отобраться на Игры из-за утраченных баллов в результате дисквалификации с чемпионата мира.

"Будьте уверены, что МОК и дальше будет полностью солидарен с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины в эти трудные времена", - говорится в письме.

Конфликт между Ольгой Харлан и российской спортсменкой

Накануне Харлан встречалась в 1/32 финала индивидуального турнира на чемпионате мира с выступающей под нейтральным флагом россиянкой Анной Смирновой. Поединок завершился победой украинской спортсменки со счетом 15:7. Россиянка пошла в сторону Харлан, чтобы, вероятно, пожать ей руку. Харлан предложила сопернице альтернативный вариант - скрещение клинками на вытянутой руке, - принятый FIE во время пандемии COVID-19.

По словам главного тренера сборной Украины по фехтованию Натальи Конрад, это "ковидное правило" действовало еще до 26 июля. Уведомление об отмене этого протокола, по словам Конрад, никто не получил.

Смирнова отклонила предложение Харлан завершить бой скрещением клинков на вытянутой руке и настаивала на рукопожатии. В итоге украинская спортсменка ушла с фехтовальной дорожки, а Смирнова отказалась ее покидать и блокировала дорожку более 50 минут. FIE дисквалифицировала Харлан. Федерация фехтования Украины подала апелляцию, назвав решение о дисквалификации незаконным.

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