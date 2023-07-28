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Федерация фехтования Украины: Отстранение Харлан незаконно

Евгений Жуков
1 ч. назад

Федерация фехтования Украины протестует против дисквалификации Ольги Харлан. Немецкие фехтовальщики выразили солидарность с украинской саблисткой.

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Украинская саблистка Ольга Харлан предлагает Анне Смирновой скрестить клинки для окончания боя по "ковидному протоколу" правил FIE
Ольга Харлан и Анна Смирнова после окончания поединка на ЧМ в МиланеФото: Tadashi Miyamoto/AFLOSPORT/IMAGO

Федерация фехтования Украины считает незаконной дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане. Федерация подала в Бюро Международной федерации фехтования (FIE) апелляцию на это решение, принятое техническим директоратом соревнований. Она "настаивает на отмене наказания Ольги Харлан черной карточкой и устранении негативных последствий, которые уже испытала ведущая украинская фехтовальщица из‑за незаконного решения технического директората, принятого с рядом процедурных нарушений на основании жалобы нейтральной спортсменки Анны Смирновой", говорится в заявлении украинской федерации , распространенном в четверг, 27 июля.

"Мы обращаем внимание на то, что вопрос "отсутствия проявления уважения", который стал основанием для подачи жалобы, лежит исключительно в компетенции обслуживающего бой судьи, который не зафиксировал в действиях украинской фехтовальщицы нарушений на момент его завершения. Что важнее, этот вопрос не относится к юрисдикции технического директората соревнований в соответствии с правилами FIE, - подчеркивает Федерация фехтования Украины. - Следовательно, решение технического директората по дисквалификации Ольги Харлан незаконно и должно быть отменено".

Главный тренер: Об отмене "ковидного правила" не сообщили

По словам главного тренера сборной Украины по фехтованию Натальи Конрад, еще до 26 июля действовало "ковидное правило" FIE, по которому вместо рукопожатия допускалось скрещение клинков на вытянутой руке. Уведомление об отмене этого протокола, по словам Конрад, никто не получил.

"Действительно, в правилах есть такое, что после боя нужно отдать "салют" и пожать руку. Но, например, когда действовали правила по COVID-19, то достаточно было прикосновения оружием. Это было одобрено правилами FIE. Насколько мне известно, вчера (26 июля. - Ред.) было экстренное заседание FIE, и они отменили это правило, никому об этом не сказав, - рассказала Наталья Конрад в интервью "Суспильне". - Я считаю, что было очень-очень большое давление со стороны представителей страны-агрессора". По словам тренера, черная карточка действует два месяца.

Ольга Харлан: Украинцев нельзя принудить к миру

Вечером 27 июля Ольга Харлан в своем Instagram прокомментировала инцидент на ЧМ в Милане. "Сегодня был очень трудный и важный день, - сказала украинская саблистка. - Это вызывает очень много вопросов, но и дает много ответов. Мы поняли, что страна, которая терроризирует наше государство, людей и семьи также терроризирует и спорт... Никогда нельзя принудить к миру, особенно украинцев. Никаким рукопожатием, никогда! Так всегда будет..."

Немецкие фехтовальщики солидарны с украинскими коллегами

Федерация фехтования Германии (DFeB) заявила в пятницу, 28 июля, что ожидала "большей тактичности" при принятии решения о дисквалификации Ольги Харлан, которая "ясно дала понять, что готова завершить поединок приветствием касанием клинков" (принятым во время пандемии. - Ред.).

"То, что она вышла на старт, несмотря на нарушающую международное право войну России, и что (украинская. - Ред.) федерация ей это разрешила, мы рассматриваем как мощный человеческий и спортивный жест, которому Международная федерация фехтования своим сегодняшним решением нанесла тяжелый ущерб", - говорится в заявлении немецкой федерации. Протест украинской федерации против дисквалификации украинской саблистки в нем назван правильным.

27 июля FIE дисквалифицировала олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан после поединка в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, на котором она одержала победу. Российская спортсменка Анна Смирнова отклонила предложение Харлан завершить бой скрещением клинков на вытянутой руке, как это делалось во время пандемии, и настаивала на рукопожатии. Тогда украинская спортсменка ушла с фехтовальной дорожки, а Смирнова отказалась ее покидать. По информации издания Championat.com, Смирнова подала протест из-за "проявления неуважения соперницей", но рефери протест не удовлетворили. Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, блокировала дорожку более 50 минут.

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