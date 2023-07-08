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СМИ: 500 атлетов из РФ и Беларуси допустят до Азиатских игр

Жан Рофе
5 мин. назад

В соревнованиях, которые пройдут в Китае осенью, россияне и белорусы выступят в нейтральном статусе и вне медального зачета. Это позволит им квалифицироваться на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

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Стадион для Азиатских игр в Ханчжоу
Стадион для Азиатских игр в ХанчжоуФото: CFOTO/picture alliance

Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в нейтральном статусе. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает Inside the Games.

По данным издания, в соревнованиях, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу, смогут принять участие до 500 спортсменов из этих двух стран. Они будут выступать вне медального зачета.

Участие в Азиатских играх позволит спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в следующем году.

Олимпийский совет Азии в комментарии "Матч ТВ" отметил, что российские и белорусские атлеты примут участие в Азиатских играх, если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит им участвовать в летней Олимпиаде 2024 года.

Рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов к соревнованиям

Исполком МОК 28 марта рекомендовал федерациям отменить защитные меры, предусматривающие запрет на участие белорусских и российских атлетов в международных соревнованиях. Допуск может быть предоставлен лишь при выполнении ряда условий. Среди них - выступление в нейтральном статусе (без флага и гимна) и только на индивидуальных соревнованиях. Кроме того, эти спортсмены не должны иметь связей с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

Позиция МОК вызвала шквал возмущения в мире спорта и политики. С призывами отстранить россиян и белорусов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили многие именитые спортсмены и политические деятели. Украина будет бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.

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