Укрэнерго: атака Кривого Рога - одна из крупнейших за год

Третья за неделю атака российской армии против энергетической инфраструктуры Кривого Рога стала одной из самых сильных за год. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщила украинская "Укрэнерго".

Из сообщения компании следует, что, хотя работы в магистральных и распределительных сетях еще продолжаются, энергопитание уже восстановлено. "Восстановительные работы были непростыми: поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе", - пишет "Укрэнерго".

Удары России по украинской энергетической инфраструктуре

Системные удары российской армии по украинской энергосистеме начались в сентябре 2022 года сразу после контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Тогда вооруженные силы РФ обстреляли Харьковскую ТЭЦ-5, Змиевскую ТЭС и несколько электрических подстанций, что привело к частичному обесточиванию в отдельных районах Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областей.

Регулярные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры продолжались до марта 2023 года, а после этого возобновились в сентябре. Лидеры ряда стран мира осудили российские атаки и охарактеризовали их как акты террора против мирного населения и очевидные военные преступления.

Согласно данным доклада Human Rights Watch, к концу 2022 года от ударов по украинской энергетике погибли как минимум 77 мирных жителей , еще около 300 человек получили ранения. В своем докладе организация приходит к выводу, что главной целью этих ударов было "посеять страх среди населения и сделать жизнь людей невыносимой".

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